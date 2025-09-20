Ukraine sẽ công bố chiến lược xuất khẩu vũ khí

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/9 cho biết nước này sẽ trình bày chiến lược xuất khẩu vũ khí “có kiểm soát” trong vòng hai tuần tới, với Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác là những khách hàng tiềm năng.

Trong bài phát biểu video, ông Zelensky nói chương trình xuất khẩu sẽ giúp Ukraine tăng cường sản xuất và cung cấp nguồn tài chính cho các loại thiết bị bay không người lái mà quân đội nước này cần trên tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

Ông khẳng định chương trình này sẽ đi kèm cơ chế kiểm soát xuất khẩu.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hiện có 25 công ty nước ngoài, bao gồm cả các tập đoàn sản xuất quốc phòng hàng đầu thế giới, đang tiến hành nội địa hóa hoạt động sản xuất tại Ukraine.

Ông Shmyhal viết trên Telegram: “Chúng tôi đề xuất với các đối tác nhiều mô hình hợp tác khác nhau… Ưu tiên là phần lớn sản phẩm của các công ty phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine.”

Theo ông, để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và tăng sức hấp dẫn của các liên doanh, Ukraine đang thiết lập một cơ chế đặc biệt nhằm khuyến khích ngành công nghiệp quốc phòng.

Các biện pháp khuyến khích bao gồm miễn giảm thuế, thủ tục hải quan đơn giản, di dời sản xuất tới các khu vực an toàn hơn, tăng cường hỗ trợ tài chính từ nhà nước và mở rộng cơ hội xuất khẩu./.

