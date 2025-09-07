Đan Mạch khởi công nhà máy sản xuất vũ khí chung với Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/9 thông báo về việc khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất vũ khí mới để chế tạo linh kiện cho tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Đan Mạch.



Ông Zelensky phát biểu trước toàn dân: “Chúng ta cũng đang xây dựng một nhà máy sản xuất vũ khí chung mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, Ukraine bắt đầu xây dựng một nhà máy chung với Đan Mạch trên lãnh thổ nước này. Nhà máy sẽ sản xuất linh kiện cho tên lửa và UAV.”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ thời điểm nhà máy sẽ đi vào hoạt động.



Trước đó, ngày 4/7, Bộ trưởng Các ngành chiến lược Ukraine Herman Smetanin cho biết nước này và Đan Mạch đã ký thỏa thuận theo đó các công ty quốc phòng Ukraine sẽ mở dây chuyền sản xuất tại Đan Mạch.

Hồi tháng 6, ông Zelensky cũng tiết lộ kế hoạch mở dây chuyền chế tạo vũ khí Ukraine tại một số quốc gia châu Âu trong mùa Hè này. Theo Hromadske, danh sách các nước gồm Đan Mạch, Na Uy, Đức, Anh và Litva./.

