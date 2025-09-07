Ukraine “khoe” gần 60% vũ khí quân đội do trong nước sản xuất

Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6/9 tuyên bố gần 60% vũ khí trong biên chế của quân đội Ukraine được sản xuất ở trong nước, vượt qua mục tiêu mà ông đặt ra 2 tháng trước đây.

Trong bài phát biểu được ghi hình hàng tối, ông Zelensky quả quyết: “Trong suốt cuộc chiến hiện nay, Ukraine đã đạt đến mức độ gần 60% số vũ khí mà chúng ta có được, các loại vũ khí ở trong tay chiến sỹ của chúng ta, là do Ukraine chế tạo. Đây là những vũ khí uy lực, sở hữu nhiều đặc tính tiên tiến.”

Trước đó, Tổng thống Zelensky và nhiều quan chức khác luôn nhấn mạnh chính sách thúc đẩy chế tạo vũ khí ở trong nước là nhân tố chủ chốt trong chiến lược đảm bảo năng lực phòng thủ tương lai của Ukraine.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập đến dự án sản xuất vũ khí chung tại Đan Mạch.

Hồi tháng Bảy, Tổng thống Zelensky đã hối thúc Chính phủ Ukraine triển khai các biện pháp nâng cao sản lượng vũ khí nội địa lên mức hơn 50%. Khi đó, ông tuyên bố vũ khí do Ukraine sản xuất chiếm khoảng 50% tổng số vũ khí được sử dụng trên mặt trận và trong các hoạt động khác, mức cao nhất kể từ khi nước này tách khỏi Liên Xô vào năm 1991.

Kiev đã tập trung chế tạo thiết bị bay không người lái (UAV) và các hệ thống phòng không để khắc chế các đòn tập kích dữ dội bằng UAV và tên lửa của Moskva nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Giới chức Ukraine cũng nêu bật yêu cầu phát triển UAV đánh chặn trong vai trò là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm để đối phó với những cuộc không kích của Nga./.

