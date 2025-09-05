Ukraine tuyên bố tập kích thẳng vào nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Chỉ huy lực lượng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine, Robert Brovdi ngày 5/9 cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga và một kho dầu tại khu vực Lugansk do Moskva kiểm soát.



Thống đốc vùng Ryazan, ông Pavel Malkov cho hay mảnh vỡ UAV đã rơi xuống khuôn viên một cơ sở công nghiệp sau vụ tập kích, trong khi lực lượng phòng không và tác chiến điện tử đã bắn hạ 8 UAV trong khu vực, song không gây thương vong.



Theo các nguồn tin ngành, một cuộc tấn công bằng UAV trước đó buộc nhà máy lọc dầu Ryazan phải ngừng 50% công suất hồi đầu tháng 8.



Tính toán của Reuters cho thấy các vụ tấn công gần đây của Ukraine đã khiến nhiều cơ sở lọc dầu của Nga ngừng hoạt động, chiếm ít nhất 17% công suất chế biến dầu của nước này, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày./.

