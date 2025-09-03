Nga tố Ukraine và phương Tây "quay lưng" với đàm phán hòa bình

Ngày 3/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Ukraine và các đồng minh phương Tây đang bác bỏ mọi khả năng thỏa hiệp nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang trong khu vực.



Bà Zakharova cũng tiết lộ Nga và Mỹ đang trong quá trình phối hợp để chuẩn bị cho vòng đàm phán song phương tiếp theo, cho thấy những nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa hai cường quốc.



Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã thông báo về cuộc họp quan trọng của các nhà lãnh đạo khối Bắc Âu-Baltic 8 (NB8) tại Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 3/9.

Cuộc họp có sự tham dự đặc biệt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo ông Stubb, các quốc gia Bắc Âu và Baltic đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ Ukraine với tổng giá trị viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo lên tới hơn 26 tỷ euro trong năm 2024.

Đáng chú ý, các nước này cũng đã cam kết một khoản viện trợ tương đương cho năm nay.

Tổng thống Phần Lan nhấn mạnh: "Đây là thời điểm phần còn lại của châu Âu và tất cả chúng ta phải tăng cường nỗ lực", đồng thời khẳng định an ninh và quốc phòng của Ukraine gắn liền với sự ổn định của toàn châu Âu./.

Nga khẳng định kiểm soát gần hết Lugansk, mở loạt tấn công toàn tuyến Ukraine Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga cho hay Nga hiện kiểm soát 99,7% tỉnh Lugansk, 79% tỉnh Donetsk, 74% tỉnh Zaporizhzhia và 76% tỉnh Kherson.