UAV của Ukraine và Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu của nhau

Ukraine và Nga cùng xác nhận tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào mục tiêu đối phương trong đêm 26 rạng sáng 27/8, cho thấy xung đột giữa hai bên vẫn chưa lắng dịu.

Một lính cứu hỏa cố gắng dập đám cháy tại hiện trường vụ tấn công bằng UAV của Nga ở vùng Sumy, Ukraine ngày 27/8/2025. (Ảnh: Reuters)
Bộ Năng lượng Ukraine thông báo cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công của các thiết bị bay không người lái (UAV), trong đó có các cơ sở trung chuyển khí đốt.

Các vụ tấn công này xảy ra tại 6 khu vực trong đêm 26, rạng sáng 27/8 theo giờ địa phương, nhắm vào các khu vực Chernihiv và Sumy ở phía Bắc, Kharkiv và Donetsk ở phía Đông, Zaporizhzhia ở phía Nam và khu vực trung tâm Poltava.

Theo báo cáo, cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt ở Poltava đã bị hư hại đáng kể.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết đã đánh chặn 74 trong số 95 UAV do Nga phóng đi, trong khi 21 chiếc còn lại đã tấn công 9 địa điểm khác nhau.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 26 UAV của Ukraine tại nhiều khu vực trong đêm 26/8.

Trong số này có 15 chiếc bị phá hủy tại vùng Rostov, 4 chiếc tại vùng Oryol, 3 chiếc tại vùng Belgorod, 2 chiếc tại vùng Bryansk và 2 chiếc tại vùng Kursk.

Các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn trong bối cảnh Mỹ và các nước châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột giữa Moskva và Kiev, trong đó có việc ưu tiên tổ chức cuộc họp thượng đỉnh Nga-Ukraine./.

