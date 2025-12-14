Thế giới

Belarus cam kết ngăn chặn tình trạng thả khinh khí cầu sang Litva

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cam kết chấm dứt tình trạng khinh khí cầu thời tiết (bóng thám không) bay từ Belarus sang Litva.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Reuters đưa tin Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông John Coale - ngày 13/12 cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cam kết chấm dứt tình trạng khinh khí cầu thời tiết (bóng thám không) bay từ Belarus sang Litva.

Phát biểu sau 2 ngày đàm phán với Tổng thống Lukashenko, ông Coale nhấn mạnh: “Gần đây, ông ấy (Tổng thống Lukashenko) đã đồng ý sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn các khinh khí cầu. Tôi tin tưởng Tổng thống Belarus đang thực sự cố gắng xoa dịu tình hình. Tôi cho rằng sẽ cần thời gian, nhưng vấn đề có thể được giải quyết."

Các khinh khí cầu, được những đối tượng buôn lậu thuốc lá sử dụng, đã khiến Sân bay Vilnius phải đóng cửa hơn một chục lần trong những tháng gần đây.

Litva đã cáo buộc Belarus tiến hành “cuộc tấn công lai” bằng cách tạo điều kiện cho hoạt động này, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến vấn đề trên và đề nghị Quốc hội cho phép huy động quân đội hỗ trợ cảnh sát và lực lượng biên phòng đối phó với các đối tượng buôn lậu.

Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko hôm 10/12 tuyên bố Litva đã làm rùm beng vấn đề./.

