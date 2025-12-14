Đức bắt giữ 5 đối tượng âm mưu tấn công chợ Giáng sinh tại Bayern

Ngày 13/12, cảnh sát bang Bayern, Đức, đã bắt giữ 5 người đàn ông bị tình nghi lên kế hoạch tấn công vào một chợ Giáng sinh gần thành phố Dingolfing.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ của các đối tượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Viện công tố thành phố Munich (München) cho biết trong số 5 người bị bắt, có 4 đối tượng đã có lệnh tạm giam, trong khi người còn lại bị đưa vào diện giam giữ phòng ngừa.

Hiện chưa rõ vụ tấn công dự kiến sẽ diễn ra vào thời điểm nào, cũng như mức độ cụ thể của kế hoạch. Cơ quan chức năng Đức cũng chưa xác định chính xác chợ Giáng sinh nào là mục tiêu.

Các điều tra viên cho biết những nghi phạm này có động cơ mang màu sắc Hồi giáo cực đoan. Theo các thông tin ban đầu, vụ tấn công sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng phương tiện giao thông để lao vào đám đông tại chợ Giáng sinh.

Các vụ bắt giữ được thực hiện xuất phát từ thông tin do cơ quan tình báo nước ngoài cung cấp.

Chiến dịch này do Cơ quan chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố thuộc Viện công tố Munich chủ trì, với sự tham gia của Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp bang Bayern.

Theo Viện công tố, các nghi phạm gồm 1 người đàn ông, 56 tuổi, mang quốc tịch Ai Cập, một người đàn ông, 37 tuổi, quốc tịch Syria và 3 người quốc tịch Maroc, lần lượt 22, 28 và 30 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người đàn ông Ai Cập còn bị cáo buộc đã kêu gọi tấn công vào một thánh đường Hồi giáo trong khu vực Dingolfing-Landau.

Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern, ông Joachim Herrmann, cho biết nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan an ninh, nhiều nghi phạm đã nhanh chóng bị bắt giữ, qua đó ngăn chặn được một vụ tấn công có khả năng mang động cơ Hồi giáo cực đoan tại Bayern.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các tình tiết cụ thể của vụ việc vẫn cần tiếp tục được làm rõ.

Trong nhiều năm gần đây, các chợ Giáng sinh tại Đức thường là mục tiêu của các đối tượng khủng bố, bởi đây là không gian công cộng đông người, mang ý nghĩa biểu tượng cao về văn hóa, tôn giáo và lối sống châu Âu. Trong khi đó, việc đảm bảo an ninh tuyệt đối rất khó khăn, đòi hỏi huy động lực lượng quy mô lớn và kéo dài trong tháng cuối năm./.