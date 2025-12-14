Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi chính phủ cải tổ sâu rộng

Tại Đại hội đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) diễn ra ngày 13/12 tại thành phố Munich (München), Thủ tướng Đức Friedrich Merz (đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo - CDU) đã kêu gọi liên minh cầm quyền giữa CDU/CSU và đảng Dân chủ xã hội (SPD) triển khai các cải cách mạnh mẽ và mang tính căn bản nhằm đối phó với những thách thức nghiêm trọng mà nước này đang phải đối mặt.

Phát biểu trước các đại biểu CSU, Thủ tướng Merz cảnh báo rằng hòa bình, tự do và thịnh vượng của Đức đang đứng trước nguy cơ bị xói mòn nếu chính phủ không có những quyết sách kịp thời và quyết liệt.

Theo ông, các nhà lãnh đạo hiện nay sẽ không được lịch sử đánh giá dựa trên những điều chỉnh ngắn hạn về chính sách xã hội, mà dựa trên việc họ đã đóng góp như thế nào cho việc bảo vệ tự do, hòa bình, xã hội cởi mở và trật tự kinh tế thị trường ở trung tâm châu Âu.

Trong bài phát biểu kéo dài hơn 1 giờ, Thủ tướng Đức nhấn mạnh nước này không chỉ đang trải qua những biến động kinh tế thông thường, mà đang chứng kiến một sự chuyển dịch sâu sắc trong cán cân quyền lực chính trị và kinh tế toàn cầu.

Ông cho rằng chiến lược an ninh mới của chính quyền Mỹ đã gây ra nhiều lo ngại tại Berlin và Brussels, trong bối cảnh Washington ngày càng thể hiện xu hướng giảm cam kết đối với châu Âu.

Thủ tướng Merz đồng thời cảnh báo không nên ảo tưởng rằng quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ sớm trở lại trạng thái ổn định như trước đây.

Từ bối cảnh đó, người đứng đầu Chính phủ Đức xác định hai ưu tiên chiến lược cho liên minh cầm quyền trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đó là khôi phục năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và xây dựng lại năng lực quốc phòng của đất nước.

Ông nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ phải tiến hành những cải cách khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng và tái cấu trúc nhà nước phúc lợi. Theo Thủ tướng Merz, nền tảng của nước Đức vẫn vững chắc, song cần được cải tổ và hiện đại hóa một cách toàn diện.

Cụ thể, Thủ tướng Đức chỉ ra bốn vấn đề lớn đang cản trở sự phát triển của nền kinh tế, gồm mức thuế cao, chi phí cao đối với năng lượng, chi phí hành chính và lao động.

Ông cho biết liên minh cầm quyền đã đạt được đồng thuận về cải cách hệ thống hưu trí và cần tiếp tục thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Merz nhấn mạnh vai trò của đối thoại và hợp tác giữa chính phủ, giới chủ và các công đoàn, đồng thời kêu gọi duy trì quan hệ đối tác xã hội mang tính xây dựng.

Bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng hợp tác của liên minh CDU/CSU-SPD, Thủ tướng Merz khẳng định trung tâm chính trị của Đức có trách nhiệm và đủ năng lực để giải quyết các vấn đề then chốt của đất nước.

Về an ninh-quốc phòng, Thủ tướng Đức cho rằng chỉ khi nền kinh tế đủ mạnh, Đức mới có thể tăng cường năng lực phòng thủ.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine, duy trì đoàn kết châu Âu và bảo vệ liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời gian dài nhất có thể.

Theo ông Merz, bên cạnh NATO, Đức cũng cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho năng lực quốc phòng của chính mình trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng phức tạp./.

