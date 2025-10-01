Chính phủ Đức thông qua các biện pháp nhằm vực dậy nền kinh tế

Ngày 1/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết giúp nền kinh tế lớn nhất châu Âu này tăng khả năng cạnh tranh trở lại, sau khi Nội các thông qua các biện pháp thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số để giảm bớt quan liêu và tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh.

Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Merz, sau khi kết thúc cuộc họp Nội các tại Berlin, cho biết chính phủ nhận thấy những thách thức của nền kinh tế và đặt mục tiêu khôi phục vị thế dẫn đầu của Đức tại châu Âu. Ông nói thêm rằng các chương trình đầu tư liên bang đã được đón nhận nồng nhiệt và các doanh nghiệp đang tăng chi tiêu.

“Chương trình nghị sự hiện đại hóa,” vừa được thông qua, xác định 23 dự án trọng điểm có khả năng cải thiện đời sống của người dân, trong đó có dịch vụ đăng ký xe trực tuyến tập trung, nền tảng cho phép thành lập công ty trong 24 giờ và một số công cụ ứng dụng AI để hỗ trợ các quy trình xác minh thị thực và tòa án.

Theo chương trình nghị sự, việc cắt giảm 25% thủ tục hành chính rườm rà có thể giúp kinh tế Đức tiết kiệm 16 tỷ euro (18,77 tỷ USD) trong những năm tới.

Bên cạnh đó, Đức cũng sẽ đẩy nhanh quy trình công nhận bằng cấp nước ngoài trong ngành y, đồng thời thành lập một cơ quan kỹ thuật số để tạo điều kiện cho các lao động có tay nghề nhập cư và hòa nhập vào thị trường lao động.

Ông Merz cho biết chính phủ sẽ trình lên Quốc hội Đức một số đề xuất lập pháp cụ thể.

Nội các cũng thông qua kế hoạch xây dựng một lò phản ứng nhiệt hạch ở Đức và phân bổ 1,7 tỷ euro tài trợ cho dự án.

Ngoài ra, Nội các cũng “bật đèn xanh” cho dự thảo luật nhằm tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng hydro.

Ông Merz nói thêm rằng Nội các dự kiến khởi xướng thêm một số đề xuất lập pháp khác trong tháng 10 này để Thượng viện thông qua trước phiên họp cuối cùng vào tháng 12.

Thủ tướng Đức cũng đánh giá liên minh cầm quyền Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) bảo thủ và Dân chủ Xã hội (SPD) đã làm việc rất ăn ý, bất chấp khởi đầu khó khăn.

Thủ tướng Đức nêu rõ: "Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã thực sự tạo ra một bầu không khí làm việc rất tốt, rất đoàn kết và rất cởi mở trong liên minh này. Đó là lý do tại sao tôi tin tưởng rằng các nhiệm vụ phía trước có thể giải quyết được."

Liên minh CDU/CSU-SPD đã nắm quyền được khoảng 5 tháng và đã tổ chức cuộc họp Nội các đầu tiên trong tuần này.

Phát biểu cùng ông, Bộ trưởng Tài chính, Phó Thủ tướng Lars Klingbeil đánh giá cuộc họp diễn ra trong 2 ngày vừa qua vừa thú vị vừa hiệu quả.

Ông Klingbeil cho biết trọng tâm của chính phủ là tăng năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, đồng thời đảm bảo tăng trưởng và việc làm./.

