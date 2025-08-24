Thủ tướng Đức loại trừ khả năng tăng thuế đối với các công ty vừa và nhỏ

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 23/8 đã kêu gọi cải cách chi tiêu phúc lợi xã hội của nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), đồng thời loại trừ khả năng tăng thuế đối với các công ty vừa và nhỏ.

Phát biểu trên được Thủ tướng Merz đưa ra tại hội nghị đảng cấp bang của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ở Niedersachsen. Ông lập luận: "Nhà nước phúc lợi mà chúng ta có ngày nay không còn có thể được tài trợ bằng những gì chúng ta tạo ra trong nền kinh tế."

Các đối tác trong liên minh của Thủ tướng Merz đã nhất trí cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội - trong đó bao gồm cả bảo hiểm y tế, lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, do chi phí tăng cao và thâm hụt ngân sách liên bang.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh: "Sẽ không có bất kỳ sự gia tăng thuế thu nhập nào đối với các công ty vừa và nhỏ ở Đức dưới quyền lãnh đạo của tôi."

Mặc dù vậy, người đứng đầu Chính phủ Đức thừa nhận quyết định cắt giảm phúc lợi xã hội sẽ không dễ dàng đối với đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD), vốn tự coi mình là người bảo vệ nhà nước phúc lợi và có thể sẽ không ủng hộ những đề xuất cắt giảm lớn, đặc biệt là khi tỷ lệ phiếu bầu dành cho đảng này đã sụt giảm trong cuộc bầu cử gần đây.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lars Klingbeil (SPD) cũng kêu gọi cải cách phúc lợi xã hội, song nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp sáng tạo, thay vì chỉ cắt giảm phúc lợi cho người lao động.

Phát biểu với Tập đoàn truyền thông Funke hôm 22/8, ông Klingbeil khẳng định: "Chúng ta sẽ vẫn là một quốc gia hỗ trợ những người gặp khó khăn và những người bệnh tật cần được giúp đỡ."

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ "Stuttgarter Zeitung," người đứng đầu cánh Thanh niên "Jusos" của SPD Philipp Türmer cho rằng nếu ý tưởng đằng sau các đề xuất cải cách chỉ là cắt giảm phúc lợi, thì "SPD không thể nhượng bộ, dù chỉ một li."

Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Merz luôn phải vật lộn để thu hút cử tri ủng hộ mình, những tuyên bố trên của ông có thể được coi là sự ủng hộ dành cho những cử tri CDU truyền thống, cũng như các cựu cử tri CDU đã chuyển sang ủng hộ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD)./.

