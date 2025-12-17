Pháp: Bảo tàng Louvre mở cửa một phần bất chấp đình công

Ngày 17/12, Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) đã mở cửa một phần trong bối cảnh nhân viên của địa điểm du lịch đắt khách này tuyên bố kéo dài cuộc đình công để phản đối vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc.

Thông báo của Louvre cho biết bảo tàng sẽ mở lại một số khu vực trưng bày những kiệt tác của bảo tàng, bao gồm bức tranh Mona Lisa và tượng Nữ thần Chiến thắng Samothrace. Tuy nhiên, nhiều khu vực sẽ vẫn đóng cửa do không có nhân viên.

Thông báo mở cửa được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, khoảng 300 nhân viên bảo tàng tham gia một cuộc họp công đoàn toàn thể đã bỏ phiếu kéo dài cuộc đình công vốn bắt đầu từ ngày 15/12.

Các công đoàn cho rằng nhân viên tại bảo tàng Louvre đang làm việc quá sức dưới sự quản lý yếu kém, và kêu gọi tuyển dụng thêm nhân viên, tăng lương và điều chỉnh lại chi tiêu.

Bảo tàng Louvre đối mặt với tình trạng quá tải du lịch khi khoảng 30.000 khách tham quan mỗi ngày, dẫn đến hàng loạt áp lực với lực lượng nhân viên như những sự cố nguy hiểm, hàng dài người xếp hàng và đảm bảo chất lượng nhà vệ sinh và dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, cung điện cũ này cũng đang ở tình trạng xuống cấp với các vụ rò nước và cấu trúc xập xệ.

Cuộc đình công diễn ra gần 2 tháng sau khi bảo tàng trở thành nạn nhân của một vụ trộm ngay giữa ban ngày.

Hai kẻ đột nhập cắt xuyên qua một cánh cửa kính bằng máy mài góc và sử dụng một chiếc thang xếp di động để tiếp cận phòng trưng bày trước sự chứng kiến của những du khách, đánh cắp 8 vật phẩm trị giá 102 triệu USD.

Cũng trong ngày 17/12, Giám đốc bảo tàng Louvre, Laurence des Cars sẽ có buổi điều trần tại Thượng viện Pháp liên quan đến vấn đề quản lý bảo tàng./.

