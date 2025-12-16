Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp các Đại sứ, Đại biện EU tại Việt Nam

Chiều 16/12, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp thân mật các Đại sứ, Đại biện EU tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng gặp các Đại sứ, Đại biện EU ngay trước thềm Lễ Giáng sinh và năm mới 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh hành trình 35 năm quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với EU đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phát triển năng động, mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU được ký kết năm 2019, thương mại hai chiều duy trì tăng trưởng tích cực, trung bình 10-15%/năm, tổng vốn FDI của EU đạt trên 30 tỷ USD, đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.

Cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự đồng hành quý báu của các nước EU đối với sự phát triển của Việt Nam trong chặng đường phát triển vừa qua, Phó Thủ tướng thông tin về những thành tựu đạt được của Việt Nam trong năm 2025; cho biết đây là một năm có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của đất nước, đánh dấu tư duy phát triển mới, với nhiều đổi mới về thể chế và những chính sách, giải pháp trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, y tế, giáo dục, khu vực tư nhân mang ý nghĩa chiến lược.

Phó Thủ tướng bày tỏ trong hành trình sắp tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ của các đối tác, bạn bè châu Âu và sẵn sàng xác lập quan hệ Việt Nam-EU lên mức độ cao hơn, cả về chiều rộng và chiều sâu.

Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam và EU có thể hợp tác và bổ trợ cho nhau trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến khoa học-công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, đồng thời cần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân, chuyển đổi xanh - chuyển đổi số.

Thay mặt các nước EU, ông Rafael De Bustamante, Đại biện lâm thời EU tại Việt Nam bày tỏ sự xúc động, cảm ơn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về cuộc gặp gỡ trang trọng và ấm áp, đặc biệt trong không khí Hà Nội đầy sắc màu lễ hội Giáng sinh và năm mới.

Đại biện EU khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của EU tại khu vực Đông Nam Á, quan hệ giữa Việt Nam với EU cũng như với các nước thành viên đang phát triển rất tích cực và sôi động. Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng, không chỉ kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của Việt Nam mà còn đối với quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với EU như 75 năm quan hệ Việt Nam-các nước Trung Đông Âu, 50 năm quan hệ Việt Nam-Đức và 35 năm quan hệ Việt Nam-EU...

Đại biện EU khẳng định trên cơ sở nền tảng hợp tác tốt đẹp đó, EU mong muốn quan hệ Việt Nam-EU sớm được nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện và sẽ tiếp tục thúc đẩy với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, các dự án hạ tầng giao thông, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, triển khai Tuyên bố Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), phát triển bền vững...

Các Đại sứ, Đại biện các nước EU phát biểu chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, kinh tế tăng trưởng cao dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, du lịch Việt Nam đạt kỷ lục đón 20 triệu khách quốc tế.

Các nước EU cũng đánh giá cao những thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng của Việt Nam thời gian qua, cho biết bước đầu đã tác động rất tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài như bộ máy chính quyền hai cấp, việc sà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là việc ban hành hàng loạt các nghị quyết chiến lược, mở đường cho hội nhập và phát triển kinh tế tư nhân.

Các Đại sứ, Đại biện đều cho rằng tiềm năng của Việt Nam còn rất lớn, tin tưởng những cải cách mạnh mẽ mà Chính phủ Việt Nam đang thực hiện sẽ tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài.

Các Đại sứ cũng cảm ơn sự hỗ trợ của các bộ, ngành Việt Nam thời gian qua, đánh giá tích cực chính sách miễn thị thực thuận lợi của Việt Nam đối với công dân châu Âu và mong muốn thời gian tới Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện hơn nữa để hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân, trao đổi sinh viên giữa Việt Nam với các nước EU sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Về hợp tác biển, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh là quốc gia có đường bờ biển dài, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có EU, về phát triển biển bền vững như nghiên cứu biển, bảo vệ môi trường biển, kinh tế biển, khai thác thủy sản có trách nhiệm, bao gồm việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phó Thủ tướng cho biết thời gian qua, Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ, thiết bị giám sát hành trình (VMS), triển khai phần mềm giám sát để theo dõi tàu cá để toàn bộ hoạt động từ hành trình tàu cá, khai báo, kiểm soát đến xử phạt hành chính đều được công khai, minh bạch. Việt Nam cũng đã sửa đổi một cách căn bản pháp luật thủy sản, trong đó bổ sung đầy đủ các hành vi vi phạm và khung xử phạt hành chính, hình sự ở mức nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Đặc biệt, hằng tuần, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì các cuộc họp nhằm chấm dứt triệt để tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phó Thủ tướng bày tỏ, với mục tiêu phát triển ngành Thủy sản bền vững và thân thiện với môi trường, Chính phủ Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác EU trong lĩnh vực nuôi trồng hải sản, giúp Việt Nam từng bước chuyển từ khai thác sang nuôi trồng, phát triển dịch vụ biển, du lịch biển theo hướng bền vững.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, thời gian tới, trên nền tảng sự tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và EU trong 35 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với EU cũng như với các nước thành viên sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở hai khu vực và trên thế giới./.

