Khẩn trương hoàn thiện, trình ký ban hành luật, nghị quyết vừa được thông qua

Chiều 16/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Khối lượng công tác lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đã tập trung, kịp thời, sáng tạo, nỗ lực cao độ, hoàn thành khối lượng công việc vô cùng lớn.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đảng ủy Quốc hội được triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cơ quan tham mưu, phục vụ hơn 600 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc, thăm, kiểm tra tại các bộ, ngành, địa phương, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng; tham mưu tổ chức thành công 3 kỳ họp Quốc hội, 23 Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 61 hội nghị, phiên họp, cuộc họp, cuộc làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ công tác lập hiến, lập pháp thể hiện rõ nét sự đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và hoàn thành khối lượng, yêu cầu rất cao, gồm: tham mưu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 cùng nhiều luật, nghị quyết đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Khối lượng công tác lập pháp năm 2025 lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, gồm 89 luật và 24 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến về 6 dự án luật khác để kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Ban Chấp hành hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển và nền tảng pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 4 pháp lệnh; 32 nghị quyết.

Về hoạt động giám sát, các cơ quan tham mưu tổ chức thành công phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 đối với lĩnh vực tài chính, giáo dục đào tạo và đổi mới phương thức chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 theo hình thức chất vấn bằng văn bản.

Đồng thời, tham mưu ban hành Chương trình, Kế hoạch giám sát năm 2026, triển khai 2 chuyên đề giám sát, tổ chức Diễn đàn “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển” và thực hiện rà soát pháp luật, giám sát, giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả...

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử; ban hành các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử; ra mắt Trang thông tin điện tử về bầu cử.

Cùng với đó, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Hoạt động đối ngoại nghị viện được triển khai chủ động, hiệu quả. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam được tổ chức bài bản, có chiều sâu. Việc chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội tiếp tục được thúc đẩy.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, kết quả công tác năm 2025 đã đóng góp quan trọng vào thành tựu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và truyền thống 80 năm vẻ vang của Quốc hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ Quốc hội; khẳng định sự đúng đắn, phù hợp của mô hình tổ chức mới, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Công tác lập pháp là “đột phá của đột phá”

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm 2025; biểu dương sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình ký ban hành các luật, nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Nêu rõ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện được xây dựng trong thời gian ngắn sẽ không tránh khỏi còn một số điểm chưa thống nhất, Chủ tịch Quốc hội lưu ý chủ động rà soát để cập nhật các quan điểm, chỉ đạo mới, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản cho phù hợp thực tế.

Các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tập trung hướng dẫn, kiểm tra và chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đến hết nhiệm kỳ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam; trong đó có Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư; Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026). Các cơ quan khẩn trương tổng kết, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 10, đồng thời chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong suốt cả nhiệm kỳ khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát sự lãnh đạo của Đảng; quán triệt, thể chế hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ công tác lập pháp là “đột phá của đột phá,” thể chế đi trước, mở đường cho phát triển; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, coi cải cách thể chế là lợi thế cạnh tranh của quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật. Hoạt động giám sát phải đi vào thực chất, nhiệm kỳ khóa XVI phải có chương trình giám sát toàn khóa, có trọng tâm, trọng điểm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội, hướng tới Quốc hội số; tiếp tục đổi mới công tác dân nguyện, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực; chuẩn bị toàn diện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tăng cường đối ngoại nghị viện, phát huy vai trò Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế.

Cho biết Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ tư vào ngày 15/12, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và từng Tiểu ban, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng các tiểu ban bắt tay ngay vào công việc, triển khai quyết liệt các công việc được giao.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì tham mưu xây dựng Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; chuẩn bị và trình ban hành Chương trình lập pháp năm 2027; kịp thời tham mưu điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng và yêu cầu thực tiễn.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì tham mưu, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung kinh tế-tài chính trình Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là hệ thống các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chủ trì tham mưu xây dựng chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng đi vào thực chất, lựa chọn đúng các vấn đề bức xúc; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Ủy ban Công tác đại biểu chủ động tham mưu công tác nhân sự, bảo đảm sớm kiện toàn tổ chức bộ máy của Quốc hội và các cơ quan nhà nước; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đại biểu.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì tham mưu, phục vụ hiệu quả hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội; triển khai có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch đối ngoại nghị viện.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội; tổ chức vận hành thực chất các nền tảng phục vụ “Bình dân học vụ số-Quốc hội số.”

Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp bảo đảm toàn diện công tác phục vụ Quốc hội; chuẩn bị chu đáo các kỳ họp, sự kiện lớn của Quốc hội; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội.

Cho rằng năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng của đất nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các cơ quan của Quốc hội thực hiện kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV./.

