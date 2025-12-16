Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Sáng 16/12, tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Sau khi nghe đại diện Đoàn thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả của Kỳ họp cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại như tình trạng thiếu biên chế giáo viên; công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý chợ; cải cách chính sách tiền lương; cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Cụ thể, cử tri Nguyễn Thị Hương, phường Võ Cường, cho biết thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã làm giảm mạnh số lượng đầu mối, tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, khối lượng công việc của cấp xã lại gia tăng đáng kể, do bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ của cấp xã trước đây, nhiều nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp huyện cũ đã được phân cấp trực tiếp cho cấp xã. Điều này khiến áp lực công việc lớn, cường độ làm việc cao, cán bộ, công chức thường xuyên phải làm ngoài giờ.

Các đại biểu đề xuất các kiến nghị, ý kiến. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Từ thực tế đó, cử tri đề nghị Đoàn xem xét, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện, ban hành cơ chế tiền lương mới, bảo đảm mức lương của cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tương xứng với tính chất và khối lượng công việc; điều chỉnh tăng phụ cấp đối với bí thư chi bộ, trưởng khu phố, phản ánh đúng vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ thực tế tại cơ sở; nghiên cứu tăng biên chế hoặc bố trí số lượng người làm việc phù hợp với quy mô dân số và khối lượng công việc của từng địa phương.

Sau sáp nhập, phường Võ Cường có quy mô dân số trên 71.000 người, địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng mạnh, cử tri đề nghị, các cấp chính quyền xem xét cho phép các địa bàn đông dân cư như phường Võ Cường được tách Phòng Văn hóa-Xã hội và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành các phòng chuyên môn nhỏ hơn theo từng lĩnh vực, phù hợp thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Cử tri Nguyễn Khắc Diện, phường Võ Cường, cho biết là phường dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển thương mại-dịch vụ, nhất là kinh tế đêm, trong khi pháp luật hiện hành đang giới hạn về thời gian, chịu ảnh hưởng bởi một số quy định khác như chính sách về giao thông ban đêm, việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, khoảng cách với khu dân cư...

Để phát huy hiệu quả việc thu hút, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kinh tế ban đêm, cử tri đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép Ủy ban Nhân dân phường được áp dụng một số cơ chế đặc thù trong phát triển kinh tế ban đêm tương tự như một số khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Cụ thể, cử tri kiến nghị nới lỏng thời gian hoạt động của một số loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí; phân luồng phương tiện lưu thông trên 1 số tuyến đường; quy chế sử dụng lòng, lề đường phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ mua sắm, ăn uống, gửi xe,... để khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế ban đêm, bảo đảm hài hòa lợi ích về văn hóa, kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, các hộ kinh doanh, người dân trong và ngoài khu vực, góp phần xây dựng phường Võ Cường, năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn và đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết trong các ý kiến của cử tri. Mỗi ý kiến đều thiết thực, xác đáng, phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân; thể hiện niềm tin và sự đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ sự phấn khởi khi được biết tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất (với Bắc Giang), tuy khối lượng công việc lớn, mô hình tổ chức mới đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng đã chủ động, sáng tạo, triển khai bài bản; đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Trực tiếp giải đáp những kiến nghị của cử tri quan tâm liên quan tới chế độ chính sách, tổ chức bộ máy của đội ngũ cán bộ cấp xã, phường; biên chế cho ngành giáo dục..., Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết trong năm 2025, Chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy, dự kiến mỗi xã, phường sẽ có 4,5 phòng, thực hiện phân cấp phân quyền, Trung ương sẽ giao tổng biên chế cho tỉnh.

Sau khi bộ máy ổn định, đề án vị trí việc làm được thông qua, sẽ có bảng lương mới. Về chế độ tiền lương, dự kiến trong năm 2026, Nhà nước sẽ tổ chức tăng lương một phần trong toàn bộ hệ thống…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ hoan nghênh chủ trương phát triển kinh tế ban đêm, coi đây là động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai, không để phát sinh những tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Về kiến nghị liên quan đến chỉ tiêu giáo viên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Trung ương đã giao trách nhiệm thuộc về địa phương; đề nghị tỉnh, phường rà soát, thống kê số lượng trường học để khẩn trương bố trí đủ biên chế, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu cần chủ động bảo đảm phòng cháy, chữa cháy với phương châm “tự bảo vệ mình trước khi được bảo vệ”./.

