Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Kiến nghị của cử tri sẽ được xem xét, trả lời

Ngày 16/12, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV đã tiếp xúc cử tri tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng của cử tri; nhấn mạnh toàn bộ kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo đúng quy định và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc giải quyết, bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Ông mong cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay; khẳng định với quyết tâm của Trung ương, thành phố và chính quyền cơ sở, những tồn tại, hạn chế sẽ từng bước được khắc phục, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Đức Cán (khu phố Đông Hòa 2, phường Đông Hòa) đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu thường xuyên gắn bó với cơ sở, kịp thời tiếp thu và phản hồi kiến nghị của cử tri.

Cử tri ghi nhận chính quyền địa phương đã chủ động tổ chức nhiều hình thức đối thoại, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Liên quan việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri cho rằng giai đoạn đầu còn khó khăn, song đến nay cơ bản vận hành ổn định, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, thuế, bảo hiểm và cư trú.

Cử tri kiến nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp quy mô tổ dân phố, khu phố phù hợp với thực tế dân cư; quan tâm quy hoạch, khai thác các khu hồ, hầm đá cũ tại khu vực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển không gian công cộng, bảo đảm an toàn và tránh lãng phí tài nguyên.

Cử tri Nguyễn Thu Hải (phường Tân Đông Hiệp) đề nghị thành phố quan tâm đầu tư giai đoạn hai Khu di tích lịch sử cách mạng Hố Lang do các hạng mục giai đoạn một đã xuống cấp. Việc đầu tư, khai thác hiệu quả di tích sẽ góp phần giáo dục truyền thống và phát triển du lịch địa phương.

Cử tri Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) phản ánh một số vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai, nhất là việc tách thửa đất ở có nguồn gốc gia đình; kiến nghị xem xét cơ chế linh hoạt hơn; rà soát mức thu tiền sử dụng đất và đơn giản hóa thủ tục xác nhận nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố hiện có 46 đại biểu, là đoàn có số lượng đại biểu đông nhất cả nước.

Sau sắp xếp, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các chương trình giám sát theo kế hoạch, tập trung vào mô hình chính quyền đô thị hai cấp, việc giải quyết thủ tục hành chính và phối hợp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu trong đoàn đã tham gia 257 lượt ý kiến thảo luận tại tổ và 168 lượt ý kiến tại hội trường. Nhiều ý kiến có chất lượng, được tiếp thu, hoàn thiện trong các dự thảo luật, nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh./.

