Thủ tướng: Chuẩn bị chu đáo việc khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án

Sáng 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bùi Thanh Sơn, Lê Thành Long, Hồ Quốc Dũng; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty đăng ký và chuẩn bị khánh thành, khởi công loạt dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đến ngày 14/12/2025, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật; trong đó, có 148 công trình, dự án khởi công; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án; có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là trên 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước 96 dự án, với hơn 627 nghìn tỷ đồng; 138 dự án nguồn vốn khác, với số vốn hơn 2,79 triệu tỷ đồng.

Theo kế hoạch, lễ khởi công, khánh thành sẽ diễn ra sáng 19/12, đúng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu. Điểm cầu chính tại Hà Nội, 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình, dự án, kết nối với công trình, dự án khác của bộ, ngành, địa phương đã đăng ký.

Sau khi các đại biểu thảo luận về những vấn đề liên quan, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các Phó Thủ tướng chỉ đạo; yêu cầu Bộ Xây dựng - cơ quan thường trực của sự kiện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát về danh mục công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật; rà soát thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức; công tác chuẩn bị cho buổi lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án.

Đặc biệt, các bên liên quan rà soát kỹ thủ tục khánh thành, khởi công theo quy định; chuẩn bị mặt bằng, phương tiện hậu cần kỹ thuật, điều kiện cơ sở vật chất, công tác an ninh, an toàn; xây dựng kịch bản chi tiết, công tác khánh tiết, thi đua khen thưởng, tổ chức chu đáo cho buổi lễ, đặc biệt là tại điểm cầu chính ở Hà Nội, theo phương châm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm).

Thủ tướng lưu ý, cùng với khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn, phải quan tâm tương xứng việc khởi công, khánh thành, triển khai công trình, dự án an sinh xã hội như việc xây, sửa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai vừa qua. Việc này góp phần khẳng định ý nghĩa, nhân văn của sự kiện là cùng với thúc đẩy phát triển, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân./.

