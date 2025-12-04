Chuẩn bị chu đáo Lễ khánh thành, khởi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 664/TB-VPCP ngày 03/12/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chuẩn bị Tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông báo nêu, đây là sự kiện chính trị quan trọng, qua đó tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế-xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc tổ chức buổi Lễ phải bảo đảm nguyên tắc trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật.

Để chuẩn bị tốt cho buổi Lễ vào ngày 19/12/2025, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính và của các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 04/9/2025, số 164/CĐ-TTg ngày 14/9/2025 và Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025, tập trung rà soát kỹ, tiếp tục đăng ký bổ sung các công trình, dự án; rà soát kỹ các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định (đảm bảo tiêu chí về quy mô, ý nghĩa) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/12/2025.

Rà soát danh mục các dự án, công trình đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công

Bộ Xây dựng-Cơ quan thường trực rà soát danh mục các dự án, công trình để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương… xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ (tổng kết chặng đường 5 năm, 2021-2025 thực hiện đột phá chiến lược phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo, thời lượng khoảng 30 phút); chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng Chương trình, kịch bản chung và tổ chức Chương trình buổi Lễ (bao gồm phóng sự minh hoạ); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/12/2025.

Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm rà soát, kịp thời đề xuất khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhà nước cho các tổ chức, cá nhân có thành tích cao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025; Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) trước ngày 05/12/2025.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát đề xuất khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (bảo đảm cân đối, toàn diện các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền...); kịp thời thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để bảo đảm khen thưởng các tổ chức, cá nhân tại buổi Lễ.

Trên sơ sở số lượng khen thưởng, Bộ Nội vụ đề xuất cụ thể việc trao thưởng tại điểm cầu Trung tâm hoặc các điểm cầu cho phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa tốt nhất.

Yêu cầu các địa phương, các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với VTV, VNPT trong huy động thiết bị, đảm bảo kết nối thông tin và an ninh, an toàn, trật tự giao thông cho buổi Lễ./.

Khẩn trương chuẩn bị khánh thành, khởi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng XIV Thủ tướng ban hành công điện giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành và địa phương liên quan trong điều kiện thời gian còn lại đến ngày 19/12/2025 không nhiều, tiến độ yêu cầu rất gấp, khối lượng công việc phải thực hiện rất nhiều.