Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 579/TB-VPCP ngày 27/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Thông báo nêu: Tại Phiên họp thứ ba, Thủ tướng Chính phủ giao 39 nhiệm vụ, các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai rất tích cực. Đến nay, đã hoàn thành 16 nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh, biểu dương tinh thần nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ quan trọng đang triển khai và cần hoàn thành sớm:

(i) Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký hiệp định khung vay vốn Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ và bố trí 5% chi đầu tư phát triển của giai đoạn 2026-2030 để chủ động về nguồn vốn cho dự án; lập Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty đường sắt Việt Nam;

(ii) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, hướng dẫn Chủ đầu tư về cung cấp điện nguồn, hệ thống điện và nhu cầu điện đảm bảo cung cấp cho các dự án đường sắt;

(iii) Bộ Xây dựng chủ trì làm việc với phía Trung Quốc về phương án chuyển giao công nghệ Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Bảo đảm khởi công Dự án thành phần 1 đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng vào ngày 19/12/2025

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp rà soát cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực, bao gồm nguồn lực nhà nước (trung ương, địa phương) và nguồn lực ngoài nhà nước.

Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan gửi ý kiến góp ý theo đề nghị của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị quyết cơ chế đặc thù triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao để sớm trình Quốc hội.

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng nhiệm vụ xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt (đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) hoàn thành trong tháng 10/2025. Đây là yêu cầu dứt khoát phải hoàn thành để làm cơ sở triển khai công việc tiếp theo.

Các đơn vị khảo sát, đo đạc tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Về Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh khẩn trương làm việc, thống nhất phương án tuyến, vị trí các ga còn lại (ga Nam Hải Phòng, ga Yên Thường, Kim Sơn) trong tháng 10/2025.

Đồng thời, Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm khởi công Dự án thành phần 1 (sử dụng vốn trong nước) vào ngày 19/12/2025 tại các ga, trong đó thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng tổ chức điểm cầu chính tại ga Lào Cai. Lưu ý phải rà soát bảo đảm đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội về Dự án.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho Dự án thành phần 1.

Bộ Tài chính khẩn trương thành lập Tổ đàm phán và tiến hành đàm phán Hiệp định khung và hợp đồng cung cấp vốn cho Dự án; khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ cho Dự án để chủ động về nguồn vốn triển khai Dự án.

Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ công tác GPMB vì thiếu vốn; tập trung triển khai hoàn thành GPMB để đảm bảo khởi công Dự án thành phần 1 vào ngày 19/12/2025.

Khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ về đánh giá lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và Hồ sơ về cơ chế, chính sách đặc thù cho Dự án sau khi ban hành Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10049/VPCP-CN ngày 16/10/2025 và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 567/TB-VPCP ngày 22/10/2025; chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt lựa chọn xong Tư vấn hỗ trợ chuẩn bị Dự án như báo cáo của Bộ Xây dựng.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đã được duyệt.

Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ giải phóng mặt bằng vì thiếu vốn.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để giải phóng mặt bằng, khảo sát, di dời công trình quốc phòng, công trình an ninh bảo đảm hiệu quả, tiến độ triển khai Dự án.

Vị trí được chọn để khởi công khu tái định cư đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh thuộc tổ dân phố Liên Vinh (phường Hà Huy Tập). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì đề xuất gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/11/2025 xem xét quyết định huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho Dự án tuyến số 3 (ga Hà Nội-Hoàng Mai) theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 318/NQ-CP ngày 9/10/2025 và pháp luật liên quan; phối hợp với Bộ Quốc phòng sớm thống nhất chủ trương thu hồi đất cho Depot Dự án tuyến số 5 (Văn Cao-Hòa Lạc). Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án tuyến số 2, tuyến số 3 (Cầu Giấy-Ga Hà Nội) và thủ tục điều chỉnh dự án theo mô hình TOD.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thành thủ tục điều chỉnh Dự án tuyến số 2 (Bến Thành-Tham Lương), phấn đấu khởi công cuối năm 2025; ưu tiên đầu tư tuyến đường sắt kết nối Tân Sơn Nhất với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan giải quyết sớm các kiến nghị về vốn ODA, cơ chế tài chính cho các dự án đường sắt đô thị.

Trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam trong tháng 10/2025

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành trong tháng 11/2025 Nghị định quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt.

Nghiên cứu ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (về vị trí ga Nam Đình Vũ của dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (về việc bổ sung thêm 1 ga tại Xuân Hòa của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam) để quyết định theo thẩm quyền trong tháng 11/2025.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu thành lập Tổ chuyên gia độc lập cho các Dự án (bao gồm chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6978/VPCP-CN ngày 28/7/2025 để hỗ trợ Bộ Xây dựng.

Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam, hoàn thành trong tháng 10/2025./.

Thủ tướng: Phát triển công nghiệp đường sắt theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển hệ sinh thái đường sắt, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành đường sắt.