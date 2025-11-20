Khẩn trương chuẩn bị tổ chức khánh thành, khởi công các công trình lớn chào mừng Đại hội XIV

Ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 224/CĐ-TTg về việc khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công điện gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng.

Tiếp theo kết quả tích cực, ý nghĩa đã đạt được của Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (dịp 30/4/2025) và các công trình, dự án chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 và nhiều văn bản chỉ đạo Bộ Xây dựng-Cơ quan Thường trực, các bộ, ngành, địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào ngày 19/12/2025 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 19/11/2025, đã có 15 bộ, ngành, 25 địa phương, 13 tập đoàn, tổng công ty gửi đăng ký các dự án, công trình khánh thành, khởi công với tổng cộng 198 dự án, công trình (trong đó 73 dự án khánh thành và 125 dự án khởi công) với tổng vốn đầu tư là khoảng 980.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay còn 3 bộ, cơ quan và 9 địa phương chưa gửi báo cáo. Đồng thời, qua rà soát của Bộ Xây dựng, một số công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công dịp 19/12/2025 nhưng chưa được các địa phương rà soát, báo cáo; một số bộ, ngành và địa phương đã có văn bản báo cáo nhưng không đăng ký các dự án.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, qua đó tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế-xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo-ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ nay đến ngày 19/12/2025 chỉ còn 1 tháng, thời gian rất gấp, để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, “thần tốc, táo bạo hơn nữa” trong triển khai các nhiệm vụ; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió,” làm việc “3 ca, 4 kíp,” “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ,” “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết”... để hoàn thành các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khánh thành, khởi công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025; gửi báo cáo về Bộ Xây dựng chậm nhất ngày 10/12/2025, trong đó thống kê, báo cáo đầy đủ thông tin về các công trình, dự án: tên, loại hình, quy mô, cấp công trình, vốn ngân sách nhà nước, vốn FDI, vốn tư nhân..., tổng vốn đầu tư, khẳng định đủ điều kiện khánh thành, khởi công...

Bộ Xây dựng tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công...; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Văn phòng Chính phủ xây dựng Chương trình, kịch bản, phương án kết nối trực tuyến đến các điểm cầu (lựa chọn điểm cầu trung tâm, các điểm cầu chính...); xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 13/12/2025.

Đồng thời, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Thông báo số 627/TB-VPCP ngày 18/11/2025), chủ động, phối hợp Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng xứng đáng (Huân chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ...) cho các Thành viên Ban chỉ đạo cũng như các tập thể, cá nhân liên quan đã tích cực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định bên cạnh các thành tích của các phong trào thi đua khác.

Đại biểu gắn biển dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá đề xuất thưởng cho các công trình về đích sớm, tiết kiệm ngân sách và đưa vào khai thác hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Đài truyền hình Việt Nam chủ trì đạo diễn, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng Chương trình, kịch bản và tổ chức Chương trình theo kịch bản, truyền hình trực tiếp giữa các điểm cầu, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 3/12/2025 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan (có dự án khánh thành, khởi công...) chủ động chuẩn bị tốt điều kiện vật chất, kỹ thuật kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu và hạ tầng điện, nước...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;” thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” và khen thưởng các Thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo; hoàn thành trước ngày 10/12/2025.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, kiểm tra đôn đốc và tổ chức buổi Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình; giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý; nếu vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.