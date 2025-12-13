Quảng Trị: Khởi tố vụ xô xát tại quán bida khiến một thiếu niên tử vong

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn An Bảo Chinh (sinh năm 2007, trú tại phường Ba Đồn) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, vào ngày 7/12, tại một quán bida trên địa bàn phường Ba Đồn (Quảng Trị) đã xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa Nguyễn An Bảo Chinh và P.A.Q (sinh năm 2008, trú tại phường Ba Đồn).

Trong lúc hai thanh niên xô xát, đánh nhau, thiếu niên P.A.Q leo lên bàn bida ngã xuống và nằm bất động. Nạn nhân ngay sau đó được chuyển đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế song không qua khỏi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

