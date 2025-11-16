Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Xô xát dẫn đến hỗn chiến khiến hai người thương vong

Vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên trên đường Thuận Giao 19 khiến một người tử vong, một người bị thương nặng, đang được công an điều tra.

Tối 16/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao.

Theo thông tin ban đầu, trong chiều cùng ngày, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát dẫn đến hỗn chiến.

Vụ việc khiến Nguyễn Hoài Việt L. (29 tuổi) tử vong tại chỗ và Nguyễn Văn Đ. (39 tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Sau khi gây án, một nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

