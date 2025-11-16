Thành phố Hồ Chí Minh: Xô xát dẫn đến hỗn chiến khiến hai người thương vong

Tối 16/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao.

Theo thông tin ban đầu, trong chiều cùng ngày, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát dẫn đến hỗn chiến.

Vụ việc khiến Nguyễn Hoài Việt L. (29 tuổi) tử vong tại chỗ và Nguyễn Văn Đ. (39 tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Sau khi gây án, một nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Ninh Bình: Xô xát khi giải quyết mâu thuẫn, một thanh niên bị đâm tử vong Trong lúc xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên khi đang giải quyết mâu thuẫn trong quá trình làm việc, một thanh niên bị vật sắc nhọn đâm trúng, tử vong tại chỗ.