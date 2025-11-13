Tây Ninh: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến một người tử vong

Ngày 13/11, Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên mang theo hung khí, khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là H.Q.H (sinh năm 2003, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh).

Chiều tối 12/11, người dân lưu thông trên tuyến đường tỉnh 823D, đoạn gần ngã ba Tua 1 (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), thì phát hiện hai nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công nhau. Do các đối tượng manh động, nên người dân không dám can ngăn.

Sau khi hai nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường, người dân phát hiện H.Q.H nằm bất động trong vũng máu với nhiều vết thương trên người. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Đức Hòa đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, thu giữ một số hung khí, ghi lời khai nhân chứng, xác định các đối tượng liên quan và triển khai truy xét.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh niên thuộc hai xã Đức Hòa và Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng trực tiếp chém nạn nhân hiện đã bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật./.

