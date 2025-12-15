Phúc thẩm vụ Phúc Sơn: Các bị cáo đề nghị tiếp tục khắc phục hậu quả để xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 15/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) trình bày, trong quá trình công tác luôn tâm huyết, cố gắng trong công việc; đã cùng tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa Vĩnh Phúc (cũ) từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về vấn đề kinh tế và nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan trình bày hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất, còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con mắt kém. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim.

Từ đó, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, được hưởng khoan hồng để có cơ hội sớm trở về với người thân.

Về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ trình bày, ngay tại cơ quan điều tra đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền mà bị cáo đã nhận. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lan xin được bán hai mảnh đất đã mua để tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bà Lan bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả

Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) trình bày đã cùng gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án, có nhiều hoạt động thiện nguyện để xin được hưởng khoan hồng, xin được giảm án.

Quá trình vụ án bị đưa ra xét xử, có nhiều cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Trình bày với Hội đồng xét xử phúc thẩm, bị cáo Thành xin được nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo trong phiên tòa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại phiên phúc thẩm, luật sư Lê Ngọc Hà (bào chữa cho bị cáo Lê Duy Thành) cho biết, gia đình bị cáo Thành đã chuẩn bị 200 triệu đồng để nộp tiền khắc phục hậu quả.

Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bày tỏ ăn năn, hối lỗi, nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân và muốn đóng góp thêm ngoài phần khắc phục để thể hiện sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng để có thể sớm trở về với xã hội, gia đình.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lê Duy Thành bị xác định do quen biết, được Nguyễn Văn Hậu gặp gỡ đặt vấn đề và đã nhận 4 lần tổng số tiền 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD. Bị cáo Thành bị Tòa sơ thẩm tuyên 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), vắng mặt do bị đột quỵ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và có đơn xin xét xử vắng mặt được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng cho biết, thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại bệnh viện nên không thể tham dự phiên tòa, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho thân chủ của mình được xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, vì lý do sức khỏe nên bị cáo không thể tham dự phiên tòa, bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên sẽ không ảnh hưởng tới việc xét xử… Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Trước đề nghị trên, Thẩm phán Võ Hồng Sơn, Chủ tọa phiên tòa cho biết, Hội đồng xét xử đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Phùng Quang Hùng do bị cáo này bị đột quỵ, không đủ sức khỏe tham gia phiên tòa nên việc vắng mặt của bị cáo sẽ không ảnh hưởng tới phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, cấu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương hoặc tại các đơn vị thẩm định tư vấn để các cá nhân thực hiện các hành vi trái pháp luật theo yêu cầu của các cá nhân thuộc Tập đoàn Phúc Sơn để các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, được thực hiện các dự án, gói thầu.

Dự kiến phiên tòa phúc thẩm diễn ra đến ngày 17/12./.

Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn dự kiến diễn ra từ 15-17/12, do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa; tất cả bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo.