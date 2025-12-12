Phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, dịp lễ, Tết

Công an các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Tháp, thành phố Huế đều đặt mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong Lễ ra quân diễn ra ngày 12/12.

Để người dân vùng cao, biên giới vui Xuân, đón Tết

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15/12/2025-16/3/2026, Công an tỉnh tăng cường lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui Xuân.

Lực lượng Công an tỉnh phấn đấu kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản...

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tại cơ sở, chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng, những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp với chính quyền các cấp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Lực lượng Công an và các địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch.

Các phòng nghiệp vụ, an ninh Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường đảm bảo an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, công tác quản lý xuất, nhập cảnh...

Tại lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; đề nghị Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tập trung trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp giật tài sản, lừa đảo, cờ bạc... thường xảy ra trong dịp lễ, Tết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Lực lượng Công an giải quyết triệt để tội phạm đường phố, các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích; đấu tranh quyết liệt với tội phạm công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; thường xuyên rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng về các hành vi bạo lực, lệch chuẩn đạo đức, các vụ án, vụ việc gây bức xúc trong dư luận để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh tăng cường đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng lãng phí; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Trình diễn sức chiến đấu, khả năng phản ứng nhanh

Công an thành phố Huế diễn tập tại lễ ra quân. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Sáng cùng ngày, tại lễ ra quân, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Huế đã trình diễn kỹ, chiến thuật vận động tiếp cận mục tiêu, thể hiện bản lĩnh, sức chiến đấu và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng.

Các lực lượng gồm Công an, Quân đội, Biên phòng, Hải quan, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kiểm lâm, Đoàn thanh niên, dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở... đã biểu dương lực lượng qua các đường phố trung tâm thành phố Huế, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu yêu cầu đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nắm chắc tình hình từ cơ sở; chủ động dự báo, nhận diện các yếu tố, đối tượng liên quan an ninh, trật tự để kịp thời phòng ngừa, xử lý, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh tuyên truyền, dân vận, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động các nguồn lực hợp pháp chăm lo Tết cho người dân, góp phần ngăn ngừa các nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ ở cấp độ cao nhất; triển khai quyết liệt các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa; chủ động phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; trấn áp quyết liệt các tội phạm thường gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, "tín dụng đen"…, siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường phòng cháy, chữa cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế phát biểu. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” trong Công an thành phố; cán bộ, chiến sỹ Công an nguyện “Trung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Giám đốc Công an thành phố Huế đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia cùng với lực lượng Công an thành phố thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất,” góp phần bảo đảm an ninh trật tự, kiến tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 16/3/2026, thành phố Huế huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí... ở cấp độ “cao nhất,” “khẩn trương, quyết liệt nhất,” mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên phạm vi toàn thành phố.

Cùng ngày, 40 xã, phường của thành phố Huế cũng đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, phát động Lễ ra quân. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Lễ phát động đợt cao điểm được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Tháp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 102 Công an xã, phường trong tỉnh.

Theo đó, Công an các cấp trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý tuyến, địa bàn, đối tượng, tăng cường phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại yêu cầu lực lượng Công an tỉnh chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV,: Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cùng các lễ hội đầu Xuân; các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Lực lượng Công an tập trung tấn công, trấn áp mạnh tội phạm thường xảy ra trong dịp lễ, Tết như trộm cắp, cướp giật tài sản; đấu tranh quyết liệt với “tội phạm đường phố;” giải quyết hiệu quả tình trạng các “nhóm” thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn...

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động đề ra các giải pháp hợp lý, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh ra quân. Các lực lượng tham qua diễu hành qua một số tuyến đường trên địa bàn trung tâm hành chính tỉnh./.

