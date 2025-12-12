Bắc Ninh: Cháy nhà hàng ở phường Tiền Phong, không có thiệt hại về người

Tối 11/12, xảy ra hỏa hoạn tại nhà hàng Tâm Anh (tổ dân phố Si, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Lửa thiêu rụi tầng 3, may mắn không có thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 11/12, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa và khói bốc lên từ khu vực tầng 3 của nhà hàng Tâm Anh, một địa điểm kinh doanh ăn uống thường ngày rất đông khách do vị trí gần Khu công nghiệp Vân Trung.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều động ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng địa phương để dập lửa.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án dập lửa và khống chế không cho lửa lan xuống tầng 1 và 2 của nhà hàng.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, lửa không lan xuống tầng 1 và 2.

Nhân viên nhà hàng cho biết khi phát hiện có cháy ở tầng 3, họ đã không thể tiếp cận để dập lửa do trần xốp của tòa nhà cháy, rơi xuống, gây cản trở và nguy hiểm.

Ngay lập tức, toàn bộ khách hàng và nhân viên có mặt tại nhà hàng đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực tầng 3 không có khách ngồi ăn.

Thông tin ban đầu, vụ cháy chủ yếu gây thiệt hại ở khu vực tầng 3, thiêu rụi các vật dụng như trần xốp, biển bảng, rèm cửa, bàn ghế.

Tầng 3 của nhà hàng cũng bố trí bàn ăn phục vụ khách, nhưng khi xảy ra cháy, không có khách ngồi ăn ở đây.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy./.

