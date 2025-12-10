Hà Nội: Hỏa hoạn tại 3 kiốt trên phố Lò Đúc, nhiều người dân hoảng sợ

Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 10/12, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại số 168 phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và khống chế đám cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi lửa bùng lên dữ dội tại các dãy kiốt mặt phố, nhiều người vội vã tháo chạy ra ngoài.

Công an phường Hai Bà Trưng thông tin, 3 kiốt bị cháy kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau, một phần tài sản đã được người dân hỗ trợ di chuyển ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố Hà Nội điều 4 xe chuyên dụng tới hiện trường, phong tỏa khu vực để triển khai chữa cháy, cứu nạn và phân luồng giao thông. Sau khoảng 7 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được các lực lượng chức năng thống kê.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

Hà Nội: Cháy lớn giữa phố Lò Đúc, khói bốc cao hàng chục mét Theo ghi nhận ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng lên lúc 13 giờ 30 và nhanh chóng thiêu rụi đồ đạc bên trong, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.