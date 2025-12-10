Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Việt Nam đạt nhiều kỳ tích mà thế gới khó đạt được

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân,” ngày 10/12, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, cho biết thời gian qua, Việt Nam đã đạt nhiều kỳ tích mà các nước, các tổ chức quốc tế coi là kỳ tích chưa từng có, thậm chí khó đạt được.

"Đến nay, chúng ta rất tự hào về thế đứng nói chung của một đất nước đổi mới, đặc biệt là góc độ người dân và xã hội," ông Dung nhấn mạnh.

Kỳ tích về xóa nhà tạm, đào tạo lao động

Thông tin cụ thể, ông Dung cho biết thời gian qua, bộ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về vấn đề quản lý công việc và nhân lực quốc gia. Đến nay, Việt Nam rất tự hào về thành tựu 40 năm sau đổi mới.

Nêu một số dẫn chứng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay Hội nghị G20 (Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới) tổ chức tại Brazil, vừa qua có bàn về sáng kiến toàn cầu chống đói nghèo. Thủ tướng Phạm Minh Chính với tư cách là khách mời đặc biệt tham dự G20 và nêu sáng kiến của Việt Nam. G20 cũng mời 4 thành viên Chính phủ Việt Nam tham gia sáng kiến toàn cầu chống đói nghèo.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng có nêu các vấn đề, lấy kinh nghiệm của Việt Nam là năm 1993 có 58% hộ nghèo, nhưng bây giờ còn khoảng 1%.

Việt Nam cũng cam kết xóa hết nhà tạm, dột nát đến năm 2030. Thế nhưng, đến ngày 31/8/2025, cả nước đã hoàn tất xóa 334.134 căn nhà tạm, nhà dột nát. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, kỳ tích của Việt Nam được các nước và các tổ chức quốc tế coi là kỳ tích chưa từng có.

Ngoài ra, ông Dung cũng chỉ ra một số vấn đề đáng quan tâm. Đó là Việt Nam hiện có 54 triệu lao động/106 triệu người. Dân số đang già hóa nhanh, trong khi lao động nông nghiệp đang giảm nhanh (cách đây 10 năm có khoảng 46% lao động nông nghiệp, nhưng bây giờ chỉ còn 29%).

Về người lao động được đào tạo, hiện cả nước có khoảng 70%, nhưng có chứng chỉ, bằng cấp từ sơ cấp trở lên mới khoảng 29%. “Như vậy khu vực nông nghiệp, nông thôn chúng ta chiếm 29% lao động, nhưng tỷ trọng nông nghiệp đóng góp vào GDP khoảng 13-16%. Vấn đề đặt ra ở đây là vấn đề năng suất, chênh lệch về năng suất lao động,” ông Dung nói.

Vấn đề tiếp theo là cơ cấu kinh tế phải chuyển đổi và đổi mới sáng tạo mới, đòi hỏi nâng cao trình độ đào tạo. Ông Dung cho biết năm 2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ đạt 14%, nay đã tăng lên 29%. Tính trung bình, mỗi năm số lao động được đào tạo tăng 2%.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: TTXVN)

“Đây là kỳ tích mà các nước khó đạt được. Nhưng khu vực nông nghiệp thì đây là câu chuyện phải bàn. Chắc chắn chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đào tạo nghề cho khu vực nông nghiệp và nông thôn,” ông Dung nói.

Khuyến khích doanh nghiệp phối hợp đào tạo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết ngày mai, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua Luật Giáo dục và đặc biệt là Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có một số vấn đề rất căn bản thay đổi như: Tập trung hai mô hình đào tạo, đó là đào tạo mô hình vừa học vừa làm, hình thành một hệ thống trường; và một bậc khác gọi là “trung học nghề” - tức là vừa học văn hóa vừa học nghề.

Về cơ cấu trường nghề, ông Dung cho biết thường đào tạo dọc bốn loại hình gồm cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và trung học nghề. Lần này sẽ theo hai mô hình là mô hình KOSEN của Nhật Bản và mô hình đào tạo kép của Đức.

“Theo đó, các em học trong trường, năm thứ nhất bắt đầu vào thì doanh nghiệp đặt hàng ngay, doanh nghiệp lựa chọn người và doanh nghiệp vào trường dạy. Khi các em thực tập thì thực tập ngay tại doanh nghiệp đó. Như vậy năm thứ nhất người ta trả lương một phần, năm thứ hai, thứ ba nâng lên,” ông Dung thôn tin.

Ông Dung cũng cho biết thời gian tới, theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, tiến tới Nhà nước sẽ khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp đào tạo. Nhà nước tập trung đào tạo bồi dưỡng những ngành nghề, lĩnh vực mà doanh nghiệp không tham gia; hoặc yêu cầu cao hơn, ví dụ như công nghệ thông tin.

Đối với miền núi sẽ khuyến khích các tập đoàn, các doanh nghiệp. Đặc biệt trong Bộ luật Lao động, thời gian tới, khi lao động vào một doanh nghiệp rồi thì sau 3-6 tháng, doanh nghiệp có trách nhiệm cùng với Nhà nước đặt hàng.

“Chúng tôi cũng đang thiết kế theo hướng Luật Giáo dục nghề nghiệp là được tính một phần trước thuế cho đào tạo. Còn nếu cứ bắt doanh nghiệp sau thuế thì rất khó cho đào tạo này. Đây là những vấn đề thiết kế. Tôi mong muốn với 118 chính sách dành cho miền núi và dân tộc, những chính sách dành cho đào tạo nghề căn cơ hơn. Đây là vấn đề cần quan tâm,” ông Dung nói./.

