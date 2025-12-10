Quảng Ngãi: Hỗ trợ đưa cháu bé bị bỏng nặng đi cấp cứu, bảo toàn tính mạng

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, một bé trai 6 tuổi bị bỏng nặng được các chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu lúc nửa đêm, giúp cháu thoát cơn nguy cấp, bảo toàn tính mạng.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9/12, trên hành trình di chuyển về lại đơn vị sau chuyến công tác, khi ngang qua xã Ba Tơ (Quảng Ngãi), tổ công tác Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo người phụ nữ và một cháu nhỏ liên tục vẫy tay ra hiệu cầu cứu. Tổ công tác yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông đang chở cháu P.T.P (6 tuổi, trú thôn Đồng Vào, xã Ba Tơ) đi cấp cứu do bị bỏng nặng. Thượng úy Tô Đồng Luân, thành viên tổ công tác cho biết, do mưa lớn, trời tối, tầm nhìn hạn chế, không đảm bảo an toàn, người đàn ông buộc phải nhờ đến sự trợ giúp từ người đi đường.

Thấy cháu P đau đớn với vùng tổn thương lan rộng từ phần mông đến chân, nhiều vị trí da bị bong tróc, các thành viên trong tổ quyết định dùng xe chuyên dụng chở hai mẹ con cháu P về bệnh xá Sư đoàn 307 (Quân khu 5) để tiến hành sơ cứu ban đầu. Đây là “thời gian vàng” giúp nạn nhân bị bỏng hạn chế tai biến, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Sau đó, tổ công tác tiếp tục chở cháu P đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để thăm khám, điều trị. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán cháu P bị bỏng độ 2. Với sự tận tâm cứu chữa, hiện tại sức khỏe của cháu P đã cơ bản ổn định./.

