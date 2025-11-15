Xã hội

Khánh Hòa: Cháy lớn tại khu nhà trọ nằm sát chợ Đầm, 1 người bị bỏng

Đám cháy bùng phát tại tầng trệt của khu nhà trọ cao 5 tầng nằm sát khu vực chợ Đầm (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vào lúc gần 4 giờ sáng, một người bị bỏng đã được đưa đi cấp cứu.

Đặng Tuấn
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Rạng sáng 14/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà trọ nằm sát khu vực chợ Đầm (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại tầng trệt của khu nhà trọ cao 5 tầng vào lúc gần 4 giờ sáng.

Khi phát hiện lửa, nhiều người trong khu nhà trọ đã hô hoán nhau thoát ra ngoài. Một người bị bỏng đã được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đã huy động ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến triển khai dập lửa. Công tác chữa cháy được tiến hành một cách khẩn trương để tránh thiệt hại lớn xảy ra.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy lớn #Nhà trọ #Chữa cháy
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục