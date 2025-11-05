Gia Lai: Cháy lớn thiêu rụi hàng chục gian hàng tại chợ Bình Dương

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) vào khoảng 22 giờ 30 ngày 4/11, thiêu rụi hàng chục gian hàng của tiểu thương.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khu vực kinh doanh vải, sau đó nhanh chóng lan sang các gian hàng lân cận do khu vực này bày bán nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo, giày dép.

Lửa bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh hoảng sợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều phương tiện, phối hợp cùng công an địa phương và người dân khẩn trương dập lửa.

Đến khoảng 2 giờ ngày 5/11, đám cháy cơ bản được khống chế.

Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

