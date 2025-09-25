Bắc Ninh: Hỏa hoạn tại khu vực chợ mới, nhiều kiốt bị thiêu rụi

Chiều 25/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực kiốt chợ mới thuộc thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong các kiốt đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, lửa bùng phát từ một kiốt trong khu chợ, sau đó nhanh chóng lan sang 3 kiốt liền kề, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Theo các nhân chứng, lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh do nhiều kiốt chứa vật liệu dễ cháy.

Một số kiốt không có người trông coi vào thời điểm xảy ra cháy, buộc lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận và khống chế ngọn lửa.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra cháy tập trung nhiều quán ăn và chứa nhiều bình gas. Các lực lượng cứu hỏa phải di dời những bình gas ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

