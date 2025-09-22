Hà Nội: Nhanh chóng dập tắt đám cháy, giải cứu 6 người trong một gia đình

Khoảng 20 giờ 55 phút ngày 22/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 3 tầng, địa chỉ ngách 175/71 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, khiến nhiều người hoảng sợ, hô hoán dập lửa.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường, phối hợp với tổ địa bàn cùng Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, lực lượng chức năng đã giải cứu 6 người trong một gia đình (trong đó có 2 người già và 2 cháu nhỏ) đến nơi an toàn.

Thông tin ban đầu, anh N.H.N (sinh năm 1986) bị bỏng nhẹ, hiện đã đưa đi điều trị tại bệnh viện; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Hà Nội: Gia đình 4 người tử vong trong vụ cháy nhà dân tại Thường Tín Vụ cháy nhà tại Thường Tín sáng 16/9 khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, theo đó, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con.