Hà Nội: Gia đình 4 người tử vong trong vụ cháy nhà dân tại Thường Tín

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/9, tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con.

Thông tin ban đầu, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ) phối hợp cùng Công an và chính quyền xã Thường Tín tới hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.Tới khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

