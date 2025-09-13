Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy căn hộ trong chung cư nằm trên đường Pasteur

Vụ cháy xảy ra tại chung cư nằm trên đường Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh không gây thiệt hại về người và đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Linh Sơn

Sáng 13/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chung cư nằm trên đường Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã nhanh chóng có mặt, dập tắt vụ hỏa hoạn, ngăn không để xảy ra cháy lan.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát tại một căn hộ trong chung cư số 158, đường Pasteur, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ cháy xảy ra trong ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân trong các căn hộ đã nhanh chóng di chuyển xuống mặt đất. Một số người đã nỗ lực dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Tuyến đường đi qua khu vực bị phong tỏa tạm thời để lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy, ngăn không xảy ra cháy lan. Vụ hỏa hoạn được nhanh chóng dập tắt sau đó. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để làm nguội hiện trường.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người; đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân./.

