Hà Nội thông tin làm rõ ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đối với kết cấu cầu Vĩnh Tuy

Ngày 1/9, liên quan đến vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết các phòng, ban nghiệp vụ trực thuộc sở và các đơn vị liên quan, cũng như các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về cầu, đơn vị tư vấn kiểm định (Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình giao thông) đã đến hiện trường để kiểm tra, đánh giá kết cấu của công trình.

Cụ thể, qua kiểm tra cho thấy bêtông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc. Chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực. Bêtông bảo vệ đáy dầm Nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang. Chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc, ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Bong tróc bêtông bảo vệ, một số vị trí cục bộ đã lộ cốt thép tại trụ T2. Mố M1 và gối trên mố M1 chưa có dấu hiệu hư hỏng do nhiệt. Bị chập cháy tủ chiếu sáng T2A gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang nội thành.

Kết quả khảo sát tại các thời điểm 15h chiều 31/8 không phát hiện thấy các diễn tiến bất thường về chuyển vị và biến dạng tổng thể của kết cấu sau khi cháy.

Đơn vị tư vấn kiểm định đã tiến hành thí nghiệm nhánh Ramp cầu dưới tác dụng của các sơ đồ tải trọng tương ứng với khoảng 50% tải trọng thiết kế (tương ứng với xe dưới 18 tấn qua cầu) để đo độ võng do tải trọng đặt tĩnh; ứng biến tại các dầm do tải trọng. Kết luận kết cấu và vật liệu (bêtông, cốt thép dự ứng lực) của dầm làm việc trong giới hạn đàn hồi.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình trước mắt nhánh Ramp CV1C sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng <18T (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh Ramp này.

Để xác định chi tiết mức độ hư hỏng và khả năng chịu lực của kết cấu đối với tải trọng thiết kế của công trình HL93, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện kiểm định đối với các hạng mục cầu bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất các giải pháp cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo khả năng khai thác của công trình theo thông số thiết kế ban đầu.

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rà soát toàn bộ các cầu có hoạt động trông giữ phương tiện dưới gầm cầu để tăng cường quản lý nhằm tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 30/8, đã xảy ra vụ cháy tại gầm cầu nhánh Ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đoạn từ trụ T4 đến mố M1 (bên phía bờ Nam sông Hồng). Vị trí này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố giao quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện.

Ngay khi xảy ra vụ cháy, nhân viên trông xe đã cố gắng sử dụng các phương tiện cứu hỏa để dập lửa và báo cho lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy. Đến 13h45 vụ cháy được dập tắt. Sơ bộ bị cháy khoảng 500 xe máy.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang phong tỏa hiện trường để thực hiện kiểm tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy./.

Hà Nội: Hơn 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy Trong vụ cháy tại điểm trông giữ phương tiện ngoài trời ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (số 335 Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, Hà Nội) xảy ra vào chiều 30/8, có tổng số hơn 500 chiếc xe máy bị thiêu rụi.