Giảm tần suất và dừng một số đường bay nội địa do “bão giá” nhiên liệu

Trước biến động về giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột quân sự Trung Đông, các hãng hàng không Việt Nam đã có kế hoạch chính thức điều chỉnh mạng bay với việc giảm tần suất hoặc dừng khai thác một số đường bay nội địa.

Khẳng định hiện nay các hãng hàng không Việt Nam vẫn đang duy trì hoạt động khai thác với mạng đường bay và tần suất theo lịch bay mùa Đông 2025/2026, chưa có sự điều chỉnh giảm, tuy nhiên, theo ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 4/2026, để chủ động ứng phó việc giá nhiên liệu Jet-A1 tăng, các hãng hàng không Việt Nam phải thực hiện điều chỉnh mạng đường bay và tải cung ứng phù hợp để bảo đảm duy trì hoạt động cũng như cân đối hiệu quả kinh doanh.

Theo báo cáo, hãng bay Việt Nam sẽ cân đối nguồn lực và đặt mục tiêu bảo đảm hoạt động khai thác trên các đường bay nội địa trục chính (Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh), duy trì trên các đường bay để phục vụ nhiệm vụ chính trị-kinh tế-xã hội.

“Với đường bay quốc tế, các hãng hàng không Việt cũng cố gắng để giữ tối đa lịch sử khai thác và duy trì hiện diện trên các thị trường trọng điểm. Dù vậy, hiện tại một số hãng bay Việt Nam đã có kế hoạch hoặc chính thức điều chỉnh mạng bay với việc giảm tần suất hoặc dừng khai thác một số đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ hoặc hệ số sử dụng ghế/tải thấp - thường vào khung giờ đêm, thấp điểm và trên các đường bay ngách, đường bay không bù đắp được chi phí khai thác,” ông Cẩm nhìn nhận.

Liên quan đến kịch bản điều hành, kế hoạch khai thác vận tải hàng không, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức dừng các đường bay Cát Bi-Buôn Ma Thuột, Cát Bi-Cam Ranh, Cát Bi-Phú Quốc, Cát Bi-Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh-Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh-Rạch Giá, Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên từ ngày 1/4/2026.

Tuỳ theo diễn biến tình hình, dự kiến với mức giá nhiên liệu dao động từ 160-200 USD/thùng, Vietnam Airlines dự kiến cắt giảm khoảng hơn 700-1.700 cặp chuyến bay/tháng tùy kịch bản trong quý II/2026 (tương ứng mức hủy 10-20%).

Cụ thể, đường bay quốc tế hủy 4-18% và nội địa hủy 12%-26%. Trong đó, đối với quốc tế sẽ cắt giảm xen kẽ, cố gắng tối đa giữ lượt cất, hạ cánh (slot) lịch sử và duy trì hiện diện tại các thị trường đang khai thác. Đối với bay nội địa, Hãng sẽ dừng khai thác các đường bay không có hiệu quả dài hạn; duy trì tần suất hiện diện tối thiểu với các đường bay không bù đắp được chi phí khai thác và cắt hủy các ngày khai thác thấp điểm, khung giờ xấu.

Hãng hàng không Vietjet đã có kế hoạch cắt giảm 18% tổng sản lượng khai thác trên toàn mạng bay so với kế hoạch (nội địa giảm 22% và quốc tế giảm 11%) trong tháng 4/2026, một số đường bay sẽ điều chỉnh như: Hà Nội-Cam Ranh 25 chuyến/tuần (giảm 24 chuyến), Hà Nội-Buôn Ma Thuột 14 chuyến/tuần (giảm 14 chuyến), Thành phố Hồ Chí Minh-Cát Bi 35 chuyến/ tuần (giảm 25 chuyến), Thành phố Hồ Chí Minh-Thọ Xuân 21 chuyến/ tuần (giảm 28 chuyến), Đà Nẵng-Singapore 10 chuyến/ tuần (giảm 4 chuyến), Thành phố Hồ Chí Minh-Bangkok 18 chuyến/tuần (giảm 10 chuyến)...

Trước tình hình giá nhiên liệu chưa có dấu hiệu giảm và được dự báo có xu hướng duy trì giá cao kéo dài, Vietjet có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh sản lượng khai thác cho phù hợp trong các tháng tiếp theo.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways tiếp tục duy trì quy mô khai thác hiện tại với 60 chuyến/ngày và đã chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp nhiên liệu để bảo đảm nguồn cung đến hết tháng 4/2026. Dự kiến với tình hình hiện tại, khả năng các hãng cũng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch để bảo đảm tối ưu hoạt động khai thác cũng như hiệu quả kinh doanh.

Máy bay hoạt động tại một cảng hàng không của nước ta. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Hãng hàng không Bamboo Airways dự kiến sẽ chỉ có thể khai thác với tần suất 15-17 chuyến/ngày (giảm hơn 50% so với hiện tại 35-36 chuyến/ngày) từ tháng 4/2026; tập trung khai thác đi/đến Quy Nhơn và trên đường bay trục chính.

Hãng hàng không Vietravel Airlines với quy mô đội tàu bay nhỏ, dự kiến vẫn duy trì khai thác trên các đường bay hiện hữu trong tháng 4/2026 với 2 tàu bay cùng tần suất 12-14 chuyến/ngày. Từ cuối tháng 4/2026, với tình hình bình ổn hơn và dự kiến có thêm 2 tàu bay nữa để phục vụ cao điểm 30/4-1/5 và Hè 2026, hãng sẽ khai thác 28-30 chuyến/ngày.

Hãng hàng không Pacific Airlines có kế hoạch cắt giảm tần suất vào các giai đoạn/ngày khai thác thấp điểm và khung giờ xấu, dự kiến giảm 8-30% tải cung ứng trong quý II/2026, bắt đầu từ tháng 4/2026 và sẽ điều chỉnh tiếp trên cơ sở tình hình thị trường và biến động giá nhiên liệu./.

