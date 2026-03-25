Hàng không Việt Nam có thể điều chỉnh giá vé bay trước “bão giá” nhiên liệu

Trước biến động tình hình giá nhiên liệu máy bay (Jet A1) tăng cao, các hãng hàng không tính toán phương án có thể điều chỉnh giá vé và phụ thu nhiên liệu trên các đường bay nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sẽ điều chỉnh giá vé

Trước việc “bão giá” và khan hiếm nhiên liệu do ảnh hưởng từ xung đột quân sự Trung Đông, trước mắt trong 2 tháng tới, Bamboo Airways tập trung nguồn lực phục vụ các đường bay trục chính (Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng) và các tuyến du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh.

Ngoài ra, Hãng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến các điểm đến tại Trung Quốc, Philippines; nỗ lực duy trì các chuyến bay cao điểm để phục vụ nhu cầu du lịch, nhưng tần suất có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá dầu không "hạ nhiệt."

Đối với giai đoạn cao điểm 30/4 năm nay, đại diện Bamboo Airways cho biết do đặc tính khách nội địa thường mua vé sát ngày nên hiện tải cung ứng vẫn còn để phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại bao gồm trên cả những đường bay du lịch. Hãng khuyến khích hành khách chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm để có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá phù hợp.

Đề cập đến việc liệu có điều chỉnh giá vé do biến động nhiên liệu tăng, phía Bamboo Airways cho hay, giá nhiên liệu tăng nhanh khiến chi phí đầu vào của các hãng tăng vọt. Nếu tháng 2, giá dầu JetA1 trung bình là 89 USD/thùng thì đến nay đã vọt lên mức trên 220 USD/thùng. Do đó, hoạt động khai thác của các hãng hàng không nội địa nói chung và Bamboo Airways đều phụ thuộc lớn vào việc tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu thay thế và các chính sách hỗ trợ thuế phí từ Chính phủ.

Hiện, Bamboo Airways triển khai dải giá vé linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của hành khách và được điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường, trên cơ sở tuân thủ quy định giá trần của cơ quan quản lý.

“Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, hãng có thể phải điều chỉnh giá vé nhưng luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về khung giá vé của Nhà nước,” đại diện Bamboo Airways nói.

Hãng bay Việt Nam sẽ nỗ lực duy trì các chuyến bay cao điểm để phục vụ nhu cầu du lịch, nhưng tần suất có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá dầu không "hạ nhiệt". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xác định mục tiêu ưu tiên là duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Theo đó, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ ngày 1/4/2026, bao gồm: Hải Phòng-Buôn Mê Thuột, Hải Phòng-Cam Ranh, Hải Phòng-Phú Quốc, Hải Phòng-Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh-Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh-Rạch Giá, Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên. Số chuyến bay bị huỷ trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thông tin hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Ngoài ra, theo khảo sát nhanh do Cục Hàng không Việt Nam thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026 dưới hai hình thức.

Cụ thể, hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5-20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines...; áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng - một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản, với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu như: Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines, … đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ dao động từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Giảm thuế phí nhiên liệu, dịch vụ cất hạ cánh

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng, bên cạnh các giải pháp tối ưu nội tại, Bamboo Airways kiến nghị Chính phủ xem xét triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế nhiên liệu hàng không trong giai đoạn nhất định; duy trì chính sách giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu hàng không từ các nguồn ngoài ASEAN xuống 0%; xem xét các giải pháp hỗ trợ tài chính như giãn, hoãn thuế; hỗ trợ lãi suất; cơ cấu lại các khoản vay; điều chỉnh phí dịch vụ hàng không tại cảng và hoàn thiện cơ chế giá trần trên các đường bay nội địa; hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không

“Những giải pháp này sẽ góp phần giúp các hãng hàng không ổn định hoạt động, duy trì kết nối vận tải và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động,” đại diện Bamboo Airways nhấn mạnh.

Trước biến động giá xăng dầu tăng cao, các hãng hàng không kiến nghị Chính phủ xem xét triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu đề xuất sửa đổi mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản trong lãnh thổ Việt Nam theo hướng xây dựng cơ chế khung quản lý giá linh hoạt gắn với chỉ số biến động giá nhiên liệu Jet A1; hướng dẫn điều chỉnh khung giá theo chỉ số biến động giá nhiên liệu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giá, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và bán vé của các hãng hàng không theo quy định.

Về đề xuất giảm giá dịch vụ cất hạ cánh tàu bay, giá dịch vụ điều hành bay đi/đến và trên cơ sở dự báo và kịch bản điều hành khai thác hàng không, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các doanh nghiệp cảng hàng không nghiên cứu đối với đề xuất chính sách giảm giá dịch vụ cất hạ cánh tàu bay, giá dịch vụ điều hành bay đi/đến của các hãng hàng không; đánh giá tác động cụ thể của đề xuất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị chịu tác động; đề xuất cụ thể mức giảm giá, thời gian áp dụng./.

Hàng không Việt xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu các đường bay quốc tế Do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.