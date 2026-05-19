Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của 3 nước Vùng Vịnh

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 sau khi lãnh đạo 3 cường quốc khu vực Trung Đông đề nghị ông “tạm hoãn.”

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã “chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Daniel Caine - và quân đội Mỹ” về việc “không thực hiện cuộc tấn công Iran đã được lên lịch vào ngày mai (19/5),” sau khi nhận được lời đề nghị từ Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Theo ông chủ Nhà Trắng, 3 nhà lãnh đạo khu vực đã đề nghị hoãn kế hoạch tấn công “vì những cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra.” Theo quan điểm của họ, các bên liên quan sẽ tiến tới một thỏa thuận “có thể chấp nhận được đối với Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa.”

Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ bao gồm điều khoản “Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu quân đội nước này “sẵn sàng triển khai chiến dịch tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào, trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được.”

Trước khi ông Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, truyền thông Mỹ nhận định chưa có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Washington đang chuẩn bị tấn công Iran vào ngày 19/5, đồng thời chính thức hủy bỏ lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh với Tehran.

Trong khi đó, mạng tin tức Axios tiết lộ Tổng thống Trump đã cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự sau khi phản hồi mới nhất của Iran trong những cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh bị Mỹ cho là chưa đáp ứng được yêu cầu.

Mỹ và Iran hiện rơi vào thế bế tắc quân sự và kinh tế xoay quanh Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới, khiến phần lớn tàu thuyền không thể đi qua.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển này đã làm suy yếu nghiêm trọng lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh và trên danh nghĩa vẫn còn hiệu lực, dù liên tục bị phá vỡ bởi những cuộc giao tranh./.

