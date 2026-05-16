Israel lại không kích Hezbollah ở Liban sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn

Ngày 16/5, Israel đã phát động các cuộc không kích mới nhằm vào Hezbollah ở miền Nam Liban, một ngày sau khi hai nước nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Washington (Mỹ).

Quân đội Israel cho biết: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở một số khu vực phía Nam Liban."

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 5 ngôi làng, trước đó là cuộc di tản của người dân về phía thành phố Sidon và thủ đô Beirut.

Trước đó, IDF đã cảnh báo cư dân của 9 ngôi làng ở các vùng Sidon và Nabatieh phải sơ tán.

Các diễn biến trên xảy ra sau khi các đại diện của Israel và Liban tiến hành đàm phán tại Washington sau cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong nhiều thập kỷ vào tháng trước giữa hai bên, và nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Israel thêm 45 ngày.

Liban bị cuốn vào cuộc xung đột tại Trung Đông vào ngày 2/3 khi Hezbollah bắn tên lửa vào Israel để trả đũa việc Israel ám sát lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei.

Kể từ đó tới nay, hơn 2.900 người ở Liban đã thiệt mạng, trong đó có hơn 400 người thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, IDF cho biết chỉ huy cánh vũ trang của Hamas, Ezzedine Al-Haddad, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Gaza vào ngày 15/5.

Theo IDF, nhân vật này là "một trong những chỉ huy cấp cao cuối cùng trong nhánh quân sự của Hamas."

Hai quan chức Hamas cũng xác nhận ông Haddad đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào một căn hộ và một phương tiện dân sự ở thành phố Gaza./.

