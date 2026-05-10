Xung đột tại Trung Đông: Hezbollah tấn công đáp trả nhằm vào miền Bắc Israel

Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban ngày 9/5 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các binh sỹ ở miền Bắc Israel bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm đáp trả những cuộc tấn công liên tục của nước này vào Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực giữa hai bên.

Trong tuyên bố, Hezbollah khẳng định đã “nhắm mục tiêu vào một nhóm binh sỹ của quân đội Israel gần (khu dân cư) Misgav Am” bằng UAV để đáp trả việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.

Lực lượng này cũng thừa nhận thực hiện những cuộc tấn công bằng rocket và UAV vào các mục tiêu quân sự của Israel nằm bên trong lãnh thổ Liban.

Theo quân đội Israel, “một số” UAV mang chất nổ của Hezbollah đã tấn công lãnh thổ nước này khiến 3 quân nhân bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hơn 85 cơ sở hạ tầng của Hezbollah “từ trên không và trên mặt đất” trong 24 giờ qua, bao gồm các kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa, cũng như 1 cơ sở sản xuất vũ khí ngầm ở Thung lũng Bekaa ở miền Đông Liban.

Bộ Y tế và Hãng thông tấn quốc gia Liban ghi nhận ít nhất 15 người, trong đó có 1 trẻ em, thiệt mạng trong những đợt không kích của Israel nhằm vào miền Nam Liban trong ngày 9/5.

Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 2.750 người thiệt mạng tại nước này kể từ khi Hezbollah kéo Liban vào cuộc chiến Trung Đông hôm 2/3.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17/4, giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah vẫn diễn ra hàng ngày, chủ yếu ở miền Nam Liban./.

Israel và Liban sẽ nối lại đàm phán hòa bình tại Washington Vòng đàm phán hòa bình tại Washington sẽ là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên, vốn không có quan hệ ngoại giao và nhiều thập niên không đối thoại trực tiếp.