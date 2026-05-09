Anh triển khai tàu chiến trước kế hoạch bảo vệ eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ điều một tàu khu trục tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của thế giới.



Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng, việc triển khai trước tàu khu trục HMS Dragon là bước chuẩn bị thận trọng, giúp Anh sẵn sàng tham gia liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì, với mục tiêu bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép.



Trước đó, Anh và Pháp cho biết các kế hoạch quân sự nhằm bảo vệ eo biển Hormuz đang được hoàn thiện, hướng tới khôi phục hoạt động thương mại qua tuyến đường biển trọng yếu này.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc triển khai tàu HMS Dragon sẽ góp phần củng cố niềm tin của các tàu thương mại, đồng thời hỗ trợ công tác rà phá thủy lôi sau khi xung đột kết thúc.



Tại hội nghị kéo dài hai ngày ở London hồi tháng 4, với sự tham gia của hơn 40 quốc gia, các nhà hoạch định quân sự đã thảo luận các phương án triển khai một sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Dự kiến có khoảng 40 nước tham gia kế hoạch này.



Trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát cuối tháng 2, khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, lưu lượng này đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây sau khi Iran hạn chế hoạt động qua lại tại khu vực, gây biến động thị trường năng lượng và đẩy giá dầu tăng cao. Mỹ sau đó áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với các cảng của Iran.



Trong diễn biến liên quan, ngày 9/5, phía Iran bày tỏ nghi ngờ về thiện chí ngoại giao của Mỹ trong việc thúc đẩy ngừng bắn, khi các vụ đụng độ trên biển tiếp diễn tại khu vực Vịnh.

Trước đó một ngày, một máy bay chiến đấu của Mỹ đã nổ súng làm tê liệt hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa, dẫn tới các hành động đáp trả từ phía Iran.



Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã điện đàm, trao đổi về những diễn biến mới nhất trong khu vực.



Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran cho biết ông Araghchi đã thông báo với phía Thổ Nhĩ Kỳ về các nỗ lực ngoại giao và sáng kiến của Tehran nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích các động thái quân sự gần đây của Mỹ tại vùng Vịnh, cho rằng việc lực lượng Mỹ gia tăng hoạt động quân sự tại Vịnh Persian và liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn đã làm gia tăng nghi ngờ của Tehran về thiện chí cũng như mức độ nghiêm túc của Washington trong tiến trình ngoại giao.



Ông Araghchi nhấn mạnh để thúc đẩy tiến trình đàm phán hiện nay, Mỹ cần chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran cũng như từ bỏ các yêu cầu mà Tehran đánh giá là “tối đa hóa và phi lý.”

Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Ankara ủng hộ tiến trình đối thoại hiện nay./.

