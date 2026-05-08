Virus Hanta: Israel ghi nhận ca nhiễm đầu tiên ở trong nước

Trong bối cảnh ổ dịch virus Hanta liên quan tàu du lịch MV Hondius đang được giới y tế quốc tế theo dõi sát sao, Israel ngày 8/5 thông báo nước này vừa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta đầu tiên ở trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, bệnh nhân được cho là nhiễm virus trong thời gian lưu trú ở Đông Âu vài tháng trước và chỉ đến cơ sở y tế sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Kết quả xét nghiệm kháng thể cho thấy bệnh nhân từng tiếp xúc với virus Hanta. Sau đó xét nghiệm PCR đã xác nhận ca nhiễm này.

Hiện bệnh nhân trong tình trạng ổn định, chưa cần điều trị tích cực hay cách ly nghiêm ngặt nhưng vẫn được theo dõi y tế chặt chẽ.

Giới chức y tế Israel cho biết bệnh nhân nhiễm chủng Hanta lưu hành tại châu Âu, khác với chủng Andes đang gây lo ngại trên tàu du lịch MV Hondius. Andes là biến thể hiếm hoi từng ghi nhận khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài.

Trong diễn biến mới nhất liên quan ổ dịch trên tàu MV Hondius, Tây Ban Nha ngày 8/5 thông báo phát hiện một phụ nữ nghi nhiễm virus Hanta tại thành phố Alicante sau khi bà đi cùng chuyến bay với một nữ hành khách Hà Lan đã tử vong vì virus này. Bệnh nhân hiện được cách ly để làm xét nghiệm xác định.

Ổ dịch trên tàu MV Hondius hiện đã ghi nhận tổng cộng 8 trường hợp liên quan đến virus Hanta, trong đó có 3 ca tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức.

Tàu du lịch thám hiểm MV Hondius mang cờ Hà Lan, chở khoảng 147 hành khách và thủy thủ đoàn đến từ 23 quốc gia, khởi hành từ Ushuaia (Argentina) ngày 1/4 trước khi đi qua Nam Cực và nhiều đảo biệt lập ở Nam Đại Tây Dương. Sau khi xuất hiện các ca bệnh nghiêm trọng, tàu phải neo ngoài khơi Cape Verde và không được phép cập cảng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó cho biết đang điều tra khả năng xảy ra lây truyền từ người sang người trên tàu MV Hondius, đồng thời nhận định chủng virus liên quan nhiều khả năng là Andes. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện chỉ ở mức thấp.

Virus Hanta chủ yếu lây từ chuột và các loài gặm nhấm thông qua tiếp xúc với chất thải và chất nhầy của chúng. Người bệnh thường có triệu chứng giống cúm như sốt, đau cơ, đau đầu, buồn nôn. Một số trường hợp nặng có thể nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp hoặc suy thận nguy hiểm đến tính mạng./.

