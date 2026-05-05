WHO xác nhận ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch, 3 người đã tử vong

WHO ghi nhận 7 ca liên quan virus Hanta trên tàu du lịch ngoài khơi Cape Verde, gồm 2 ca đã xác nhận, 5 ca nghi nhiễm và 3 trường hợp tử vong; các biện pháp giám sát, truy vết đang được triển khai.

Minh Tâm
Tàu du lịch MV Hondius. (Ảnh: Independent/TTXVN)
Ngày 5/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã ghi nhận 2 ca dương tính với Hanta - loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm - và 5 trường hợp nghi nhiễm khác trên một tàu du lịch đang kẹt lại ngoài khơi Cape Verde, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Theo thông báo của WHO, tính đến ngày 4/5, tổng cộng 7 ca bệnh đã được ghi nhận, gồm 2 ca xác nhận bằng xét nghiệm và 5 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ.

Hiện, 3 người đã rời tàu, trong khi 4 người vẫn còn trên tàu.

Liên quan đến một trường hợp tử vong, WHO cho biết một phụ nữ người Hà Lan đã rời tàu tại đảo Saint Helena ngày 24/4 với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Tình trạng của bà xấu đi trong chuyến bay tới Johannesburg (Nam Phi) và bà đã tử vong vào ngày 26/4. Chồng của bệnh nhân này cũng đã tử vong trước đó trên tàu.

WHO hiện đang tiến hành truy vết những hành khách trên chuyến bay từ Saint Helena đến Johannesburg nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch, WHO đang phối hợp với các quốc gia và đối tác để tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, truyền thông rủi ro và phát hiện sớm ca bệnh. Các biện pháp ứng phó bao gồm chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm và truy vết tiếp xúc.

WHO cũng thúc đẩy cách tiếp cận “Một sức khỏe” (One Health), nhằm xử lý mối liên hệ giữa sức khỏe con người, các loài gặm nhấm mang mầm bệnh và môi trường. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục cập nhật hướng dẫn dựa trên bằng chứng về chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh do virus Hanta./.

(TTXVN/Vietnam+)
