Khởi động chuỗi chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”

Ngày 24/4, Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Văn phòng Bộ Y tế công bố Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, thúc đẩy y tế dự phòng và thảo luận các giải pháp phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh già hóa dân số.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số. Đáng chú ý, tốc độ già hóa tại Việt Nam đang diễn ra nhanh và chỉ mất khoảng 17-26 năm để chuyển từ giai đoạn “già hóa dân số” sang “dân số già.”

Không chỉ dừng ở khám, chữa bệnh, nhu cầu của người cao tuổi còn mở rộng sang các khía cạnh về phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, chăm sóc tinh thần, công nghệ hỗ trợ và các dịch vụ nâng cao chất lượng sống. Cùng với đó, yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện ngày càng trở nên rõ nét.

Xuất phát từ thực tế đó, Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" ra đời đưa chính sách y tế đến gần hơn với người dân bằng những hành động cụ thể, dễ tiếp cận và có khả năng thay đổi hành vi.

Theo đó, trong năm 2026, Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” sẽ có nhiều hoạt động xuyên suốt, gồm chuyên trang “Cẩm nang sống khỏe” - kênh thông tin y tế chính thống, mang đến các kiến thức hữu ích về các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại và phòng bệnh;

Chuỗi hội thảo, podcast, talkshow chuyên đề về chăm sóc sức khỏe toàn dân. Các minigame tương tác, khuyến khích cộng đồng xây dựng thói quen sống khỏe;

Sự kiện “10.000 bước chân-Thay đổi cuộc sống” - hoạt động thể thao cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp sống khỏe bắt đầu từ những hành động đơn giản mỗi ngày, khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động thường xuyên;

Hoạt động “Chuyến xe sức khỏe,” đưa các dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc thiết yếu đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế.

Trong đó, ngày hội “Chăm sóc sức khỏe toàn diện” là hoạt động trọng tâm của chương trình, tạo không gian kết nối giữa người dân, cơ sở y tế và doanh nghiệp thông qua hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, từ tầm soát, tư vấn dinh dưỡng đến công nghệ y tế, chăm sóc sức khỏe tinh thần... chuyên biệt theo từng nhóm đối tượng.

Với thông điệp “Người dân khỏe mạnh là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng,” Chương trình được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sống khỏe chủ động, chăm sóc sức khỏe vòng đời và thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe phát triển toàn diện, bền vững.

Chương trình cũng góp phần thúc đẩy cách tiếp cận mới về chăm sóc sức khỏe toàn dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh; đồng thời là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở y tế, chuyên gia, doanh nghiệp nhằm chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm, giải pháp và mô hình thực tiễn trong việc phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, thích ứng với xã hội già hóa.

Phát biểu tại lễ khởi động, Giáo sư-Tiến sỹ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng, Chương trình có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận phù hợp về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hiện nay, đó là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Khu vực siêu âm, điện tim cho người đến khám tầm soát trong chương trình chủ động phòng chống đột quỵ - vì một Việt Nam khoẻ mạnh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

“Chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe; phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp sớm, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn của cuộc đời,” Giáo sư Phan Trọng Lân nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khởi động, Hội thảo “Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe” cũng được tổ chức, tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm gồm thực trạng già hóa dân số tại Việt Nam; xu hướng gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong xã hội già hóa; tiềm năng phát triển của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe; cùng các giải pháp về chính sách, mô hình dịch vụ, y tế, công nghệ, bảo hiểm và sự tham gia của doanh nghiệp để thích ứng hiệu quả với xu hướng này.

Điểm nhấn của hội thảo là phiên thảo luận tập trung làm rõ các điều kiện cần thiết để phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số, từ hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực hệ thống y tế đến mở rộng dịch vụ chăm sóc, thúc đẩy công nghệ hỗ trợ và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu nâng cao sức khỏe, gia tăng số năm sống khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

