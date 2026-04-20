Áo xác định có thuốc diệt chuột trong sản phẩm HiPP dành cho trẻ em

Cảnh sát Áo ngày 19/4 xác nhận có thuốc diệt chuột trong sản phẩm Cà rốt và Khoai tây của HiPP dành cho trẻ em, trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn dòng sản phẩm này bị can thiệp buộc hãng HiPP phải thu hồi khẩn cấp.

Trước đó, tối 17/4, HiPP đã thông báo thu hồi các sản phẩm “Cà rốt và Khoai tây” bán tại hệ thống siêu thị SPAR ở Áo sau khi không thể loại trừ khả năng có “chất nguy hiểm” bị đưa vào sản phẩm thông qua hành vi phá hoại.

Theo cảnh sát bang Burgenland (miền Đông nước Áo), các mẫu sản phẩm bị thu giữ tại Áo, Cộng hòa Séc và Slovakia đã được kiểm tra, trong đó một số mẫu cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Các mẫu dương tính với chất độc được xác định thuộc dòng thực phẩm “Cà rốt và Khoai tây” dành cho trẻ từ 5 tháng tuổi, loại lọ 190g, phân phối thông qua hệ thống siêu thị SPAR.

Tại Slovakia và Cộng hòa Séc, toàn bộ sản phẩm của HiPP cũng đã bị gỡ khỏi kệ hàng.

Các cơ quan chức năng cho biết vụ việc có thể liên quan đến âm mưu tống tiền khi chất độc được nghi ngờ đưa vào sản phẩm sau quá trình sản xuất.

Theo cảnh sát bang Burgenland, những lọ nghi vấn nhiễm độc thường có dấu hiệu nhận biết như nhãn trắng với vòng tròn đỏ ở đáy, nắp bị hỏng hoặc đã mở, mùi bất thường, hoặc không phát ra tiếng “bật” khi mở nắp lần đầu - dấu hiệu cho thấy sản phẩm có thể đã bị can thiệp.

Cơ quan bảo vệ an toàn thực phẩm Áo khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm nghi vấn và nên mang trả lại nơi mua để được hoàn tiền ngay cả khi không còn hóa đơn mua hàng.

Trong thông báo phản hồi về vụ việc, HiPP khẳng định các sản phẩm rời khỏi nhà máy trong “trạng thái hoàn hảo” và sự cố trên một “hành vi phạm tội” đang được cơ quan chức năng điều tra, không liên quan đến quy trình sản xuất hay kiểm soát chất lượng sản phẩm của hãng.

Theo đại diện công ty, vụ việc hiện chỉ giới hạn trong một số kênh phân phối cụ thể đã được xác định. Các sản phẩm tại Đức cũng như các thị trường châu Âu khác không thuộc diện bị ảnh hưởng.

Giới chức y tế Áo cho biết thuốc diệt chuột thường chứa bromadiolone – một chất chống đông máu có thể gây xuất huyết nghiêm trọng.

Người bị nhiễm có thể gặp các triệu chứng như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, bầm tím hoặc xuất huyết tiêu hóa, xuất hiện sau 2-5 ngày kể từ khi ăn phải.

Vụ việc trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi sự cố liên quan đến thực phẩm trẻ em tại châu Âu. Từ tháng 12/2025, nhiều nhà sản xuất lớn như Nestlé, Danone và Lactalis đã thu hồi sản phẩm sữa công thức tại hơn 60 quốc gia do nguy cơ nhiễm độc tố cereulide.

Theo giới chức Pháp, một số trẻ sơ sinh sử dụng sữa nhiễm chất này đã tử vong./.

