Erythritol - loại đường ăn kiêng tưởng lành mà chưa chắc đã vô hại

Trong những năm gần đây, erythritol đã trở thành một thành phần phổ biến đối với những người theo đuổi lối sống lành mạnh, chế độ ăn kiêng giảm cân hoặc cần kiểm soát đường huyết.

Từ các sản phẩm bánh kẹo "không đường," đồ uống ăn kiêng cho đến thực phẩm dành cho chế độ keto, sự hiện diện của chất tạo ngọt này ngày càng lan rộng.

Nhờ vào vị ngọt tự nhiên dễ chịu, tương tự như đường thông thường nhưng lại chứa rất ít hoặc gần như không có calo, erythritol thường được xem là một lựa chọn an toàn và thân thiện với sức khỏe.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây lại đưa ra thêm nhiều quan điểm đối lập. Những phát hiện mới đã làm dấy lên không ít nghi ngại về mức độ an toàn thực sự của erythritol, khiến chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi sử dụng loại chất tạo ngọt này trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Điều này đã đặt ra câu hỏi: liệu erythritol có thực sự "vô hại" như nhận định phổ biến trước đây?

1. Erythritol là gì và vì sao được ưa chuộng?

Erythritol là một dạng "rượu đường" (sugar alcohol), thường được sản xuất thông qua quá trình lên men glucose có nguồn gốc từ ngô. Chất này mang lại vị ngọt tương đương 60-80% so với đường mía, nhưng gần như không chứa calo.

Chính vì đặc tính này, erythritol ngày càng trở thành một lựa chọn ưa thích trong các sản phẩm dành cho người ăn kiêng, người mắc bệnh tiểu đường hoặc những ai muốn giảm lượng đường tiêu thụ. Ngoài ra, erythritol còn thường được kết hợp với các chất làm ngọt khác như stevia nhằm tăng cường hương vị tự nhiên và dễ chịu hơn.

Mặc dù sở hữu nhiều lợi ích đáng kể, erythritol không phải là một giải pháp "toàn năng." Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra việc sử dụng loại chất tạo ngọt này, đặc biệt khi tiêu thụ với số lượng lớn hoặc tần suất cao, có thể tiềm ẩn các rủi ro sức khỏe đáng lo ngại.

2. Những lợi ích đáng chú ý của erythritol

Erythritol đang ngày càng nhận được sự quan tâm và yêu thích nhờ vào những lợi ích vượt trội mà nó mang lại cho sức khỏe cũng như cuộc sống hàng ngày.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và insulin

Một trong những điểm cộng lớn nhất của erythritol là không làm tăng đường huyết. Khi vào cơ thể, phần lớn erythritol được hấp thu ở ruột non và thải ra ngoài qua nước tiểu mà không bị chuyển hóa thành glucose.

Nhờ đó, nó không làm tăng insulin hay gây biến động đường huyết - điều rất quan trọng với người mắc tiểu đường hoặc hội chứng chuyển hóa. So với đường thông thường, erythritol giúp giảm đáng kể áp lực lên hệ chuyển hóa.

Giảm nguy cơ tăng cân

Việc cắt giảm đường là yếu tố then chốt trong kiểm soát cân nặng. Erythritol gần như không chứa calo, nên khi thay thế đường trong chế độ ăn, tổng năng lượng nạp vào sẽ giảm xuống.

Điều này giúp người dùng dễ duy trì chế độ ăn kiêng hơn, đặc biệt là khi vẫn muốn giữ cảm giác “ngọt ngào” trong thực đơn mà không lo tăng cân nhanh chóng.

Tốt hơn cho răng miệng

Đường thông thường là “thức ăn” của vi khuẩn trong khoang miệng. Khi tiêu thụ đường, vi khuẩn sẽ tạo ra axit gây mòn men răng và dẫn đến sâu răng.

Ngược lại, erythritol không bị vi khuẩn lên men, nên không tạo axit phá hủy men răng. Điều này giúp giảm nguy cơ sâu răng và các vấn đề nha khoa khác. Vì vậy, erythritol thường có mặt trong kẹo cao su hoặc sản phẩm chăm sóc răng miệng.

Có đặc tính chống ôxy hóa

Một số nghiên cứu cho thấy erythritol có thể hoạt động như một chất chống ôxy hóa nhẹ, giúp “quét” các gốc tự do trong cơ thể.

Nhờ đó, nó có thể góp phần giảm tổn thương tế bào, đặc biệt là trong mạch máu - nơi rất nhạy cảm với stress ôxy hóa do đường huyết cao.

Dễ tiêu hóa hơn một số loại đường khác

So với nhiều loại rượu đường khác như sorbitol hay maltitol, erythritol thường ít gây đầy hơi hoặc khó chịu hơn.

Lý do là phần lớn nó được hấp thu sớm ở ruột non, không bị vi khuẩn ở ruột già lên men mạnh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hoàn toàn không gây tác dụng phụ (sẽ nói rõ hơn ở phần sau).

3. Những nguy cơ không thể bỏ qua của erythritol

Dù có nhiều lợi ích, erythritol không phải là “thần dược." Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng chất tạo ngọt này, đặc biệt với lượng lớn hoặc thường xuyên, có thể tiềm ẩn rủi ro.

Rối loạn tiêu hóa - mối nguy tiềm tàng

Erythritol là một loại rượu đường, nhóm chất vốn nổi tiếng với khả năng gây khó chịu đối với hệ tiêu hóa ở một số người dùng. Dù erythritol được cho là ít gây tác động hơn so với các loại rượu đường khác, nhưng khi sử dụng quá mức, bạn vẫn có thể gặp phải các biểu hiện như đầy hơi, căng tức bụng, tiêu chảy nhẹ.

Ngưỡng dung nạp erythritol khác nhau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, do đó mức độ phản ứng cũng rất đa dạng.

Liên quan đến nguy cơ tim mạch

Đây là vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay. Một số nghiên cứu quan sát trên hàng nghìn người cho thấy những người có nồng độ erythritol cao trong máu có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nghiêm trọng như đau tim hoặc đột quỵ cao hơn. Đáng chú ý, sau khi tiêu thụ thực phẩm chứa erythritol, nồng độ chất này trong máu có thể tăng vọt - thậm chí gấp nhiều lần so với mức tự nhiên.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng mối liên hệ này chưa chứng minh được erythritol là nguyên nhân trực tiếp. Nó có thể chỉ là một “dấu hiệu liên quan” đến tình trạng bệnh.

Ảnh hưởng đến mạch máu và đông máu

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã phát hiện những thay đổi đáng lo ngại khi tế bào mạch máu tiếp xúc với erythritol như giảm sản xuất oxit nitric (giúp giãn mạch); tăng endothelin-1 (gây co mạch); tăng stress ôxy hóa; giảm khả năng phân hủy cục máu đông.

Những thay đổi này có thể tạo điều kiện cho mạch máu co thắt; lưu thông máu kém; nguy cơ hình thành cục máu đông cao hơn. Về lâu dài, đây là yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Ảnh hưởng tiềm ẩn đến não bộ

Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng erythritol có khả năng ảnh hưởng đến hàng rào máu não - một lớp bảo vệ thiết yếu có nhiệm vụ ngăn chặn các chất độc hại xâm nhập vào não. Sự tác động này có thể làm giảm hiệu quả của hàng rào, khiến tế bào não trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các yếu tố gây căng thẳng ôxy hóa và viêm nhiễm.

“Ẩn mình” trong nhiều thực phẩm

Một vấn đề đáng quan ngại là erythritol xuất hiện trong rất nhiều sản phẩm mà người tiêu dùng thường vô tình bỏ qua, chẳng hạn như kem ít đường, thanh protein, bánh quy và bánh ngọt dành cho người ăn kiêng, hay các loại nước giải khát không đường. Đôi khi, thành phần này không được ghi rõ ràng trên nhãn mác, dẫn đến việc người sử dụng có thể tiêu thụ vượt mức mà không hề hay biết.

4. Có nên dùng erythritol không?

Đây không phải là câu hỏi có thể trả lời đơn giản bằng "có" hoặc "không". Thay vào đó, việc quyết định sử dụng cần dựa trên cách bạn áp dụng nó một cách phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe của bản thân.

Bạn có thể cân nhắc việc dùng erythritol trong các trường hợp như:

- Bạn cần kiểm soát lượng đường huyết để duy trì sức khỏe ổn định.

- Bạn đang trong quá trình giảm cân và muốn tìm kiếm một chất thay thế đường có hàm lượng calo thấp.

- Bạn muốn giảm tiêu thụ đường tinh luyện hoặc tìm một giải pháp thay thế để phù hợp với chế độ ăn uống hiện tại.

Tuy nhiên, cần phải cẩn trọng trong các trường hợp sau:

- Nếu bạn có tiền sử hoặc đang mắc các vấn đề liên quan đến tim mạch, cần tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng.

- Nếu bạn thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm có ghi nhãn "không đường," nên xem xét kỹ vì một số loại có thể chứa lượng erythritol cao.

- Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, việc sử dụng erythritol quá mức có thể gây khó chịu, vì vậy hãy chú ý liều lượng hợp lý.

Một số lời khuyên thực tế để sử dụng erythritol hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe:

- Tránh lạm dụng với suy nghĩ rằng thực phẩm "không đường" đồng nghĩa với việc có thể ăn thoải mái mà không lo ngại. Điều này không hoàn toàn chính xác.

- Hãy luôn đọc kỹ thành phần sản phẩm trước khi mua để biết được lượng erythritol có trong sản phẩm đó.

- Ưu tiên lựa chọn các loại thực phẩm tự nhiên hơn là sử dụng các sản phẩm chế biến sẵn chứa chất làm ngọt nhân tạo.

- Bên cạnh việc sử dụng erythritol, hãy kết hợp thêm nhiều phương pháp khác để giảm lượng đường tiêu thụ, chẳng hạn như thay đổi khẩu vị, giảm dần độ ngọt trong các món ăn thay vì chỉ đơn thuần thay thế bằng chất tạo ngọt./.

