Trung Quốc phát triển module tên lửa làm bằng vật liệu composite

Cuối tuần qua, Trung Quốc đã giới thiệu module tên lửa đường kính 5 mét đầu tiên của nước này được làm bằng vật liệu composite. Đây là phần composite lớn nhất được sản xuất trong nước cho phương tiện phóng tái sử dụng.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Viện Nghiên cứu Công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc (China Academy of Launch Vehicle Technology) - đơn vị phát triển module, cho biết sản phẩm này đánh dấu một bước đột phá kỹ thuật sản xuất lớn và sẽ được sử dụng trong một dự án không gian quốc gia quan trọng của Trung Quốc.



Theo viện trên, hơn 60% module được làm bằng vật liệu composite, các tấm vách nhẹ có thể chịu được tải trọng trục 1.000 tấn. Module còn được trang bị giao diện điều chỉnh tự thích ứng.



Nhóm nghiên cứu đã vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật như việc chế tạo các cấu trúc composite mới quy mô lớn có độ chính xác và chất lượng cao, đồng thời chỉ mất 7 tháng để hoàn thành toàn bộ quy trình sản xuất từ thiết kế ý tưởng đến sản xuất và giao hàng.



Trung Quốc hiện nỗ lực phát triển một đội tên lửa tái sử dụng có thể giảm đáng kể chi phí phóng và cải thiện hiệu quả, cũng như tần suất các sứ mệnh không gian.



Dự kiến, Viện Nghiên cứu Công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm thu hồi quy mô lớn đối với mô hình tên lửa tái sử dụng của mình trong những tháng tới./.