Singapore đào tạo 10.000 sinh viên sử dụng AI nhân tạo vật lý

Trong 5 năm tới, ít nhất 10.000 sinh viên tại Singapore sẽ được đào tạo để làm việc với “trí tuệ nhân tạo vật lý” khi AI không còn bị giới hạn trong màn hình máy tính mà được tích hợp trực tiếp vào robot, thiết bị bay không người lái và các máy móc tự hành.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, sáng kiến trên - được hỗ trợ bởi Chương trình Robot Quốc gia Singapore (NRP) - sẽ được triển khai từ trường tiểu học đến đại học.

Thông qua các cuộc thi lập trình và các dự án thực tiễn, sinh viên sẽ được nâng cao kiến thức lập trình để giải quyết các vấn đề thực tế.

Theo các chuyên gia, trong khi các robot truyền thống tuân theo các quy tắc được thiết lập sẵn, thì thế hệ máy móc tiếp theo sẽ cần cảm nhận, quyết định và hành động độc lập.

Các chuyên gia của công ty LionsBot cho rằng hạn chế hiện tại của robot là thiếu nhận thức tình huống thực tế. Các robot ngày nay được điều khiển bởi các đoạn mã lập trình trước và các quy tắc cụ thể để cho phép robot hoàn thành một nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng không nhận thức được các tình huống thay đổi thực tế.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể trang bị cho robot khả năng nhận thức thông thường để hiểu được những tình huống phát sinh.

LionsBot, công ty đã triển khai hơn 5.000 robot tại 30 quốc gia, hiện đang tích hợp “tư duy thông thường” này vào các robot của công ty, cho phép robot “hiểu môi trường và thực hiện các hành động vượt ra ngoài quy tắc” như can thiệp và cung cấp chăm sóc y tế cho con người.

Với sự chuyển đổi sắp tới sẽ cần những tài năng không chỉ có khả năng lập trình phần mềm AI, mà còn cả những người sử dụng AI, phát triển các hệ thống AI vật lý sáng tạo với robot và các thiết bị thông minh.

Công ty LionsBot dự định sẽ tiếp nhận đào tạo 10.000 sinh viên trong 5 năm tới thông qua trải nghiệm thực tế, học tập trên lớp và các thử thách nhóm thực hành chế tạo robot.

Chương trình sẽ bắt đầu triển khai từ giữa năm 2026, mang đến cho sinh viên cái nhìn độc đáo về cách phát triển robot AI vật lý, từ giai đoạn nghiên cứu và thiết kế ban đầu đến sản xuất và triển khai toàn diện./.

