Lượng người dùng tìm kiếm về giá xăng tăng hàng chục lần trong Quý I/2026

Ngày 15/4, Cốc Cốc đã chính thức phát hành Báo cáo xu hướng tìm kiếm Quý I/2026 ghi nhận lượng tìm kiếm trải rộng trên nhiều nhóm chủ đề khác nhau. Đáng chú ý theo Báo cáo trong 3 tháng đầu năm 2026, người dùng đã chủ động cập nhật thông tin, nâng cao cảnh giác trước rủi ro tiêu dùng và an ninh, đồng thời mở rộng tìm kiếm các cơ hội việc làm linh hoạt.

Giá cả thị trường và chính sách thuế tiếp tục là mối quan tâm trọng tâm

Quý 1/2026 ghi nhận mức tăng mạnh của các tìm kiếm liên quan đến giá cả, đặc biệt ở nhóm từ khóa cập nhật theo ngày. Cụ thể, từ khóa "giá xăng hôm nay" tăng đến 1.901%, "giá đô la mỹ hôm nay" tăng 232% và "giá won hôm nay" tăng 56%, phản ánh mức độ quan tâm cao của người dùng trong bối cảnh biến động thị trường.

Các từ khóa "mức giảm trừ gia cảnh 2026" và "thuế thu nhập cá nhân 2026" ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh lần lượt 439% và 569% trong bối cảnh Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 về điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Trong tháng 1/2026, sự chú ý của người dân cả nước cũng đổ dồn về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Đảng kéo theo hàng loạt từ khóa liên quan tăng mạnh như "bầu cử quốc hội" tăng 209% và “đại hội đảng 14” tăng 66%. Các từ khóa mang tính hướng dẫn như "cách tra cứu điểm bầu cử" tăng tới 2.996% phản ánh sự chủ động của người dân trong việc nắm bắt quy trình và phương thức thực hiện quyền lợi bầu cử.

Cùng thời điểm, các chính sách mới cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm tìm kiếm với từ khóa “thông tư 152” tăng 1.609% hay “nhà nước thưởng Tết 400k” tăng 1.019%. Dữ liệu này cho thấy tốc độ tiếp cận nhanh và quan tâm cao với các quy định mới ngay khi đi vào thực thi.

Các sự cố tiêu dùng đầu năm đã kích hoạt làn sóng tra cứu liên quan đến an toàn sản phẩm. Những từ khóa như “nestlé thu hồi sữa bột” hay “pate hạ long” ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh, phản ánh mối quan tâm ngày càng rõ rệt của người dùng đối với chất lượng hàng hóa và rủi ro trong tiêu dùng hàng ngày.

Các điểm nóng địa chính trị quốc tế tiếp tục tăng khi các từ khóa: “xung đột trung đông”, “tên lửa iran” hay “eo biển hormuz” đồng loạt tăng mạnh, cho thấy nhịp theo dõi sát các biến động về an ninh và năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, câu chuyện về khỉ punch tại Nhật Bản bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời, luôn ôm chặt chú gấu bông hình đười ươi, nhanh chóng trở thành hiện tượng trên không gian số.

Tra cứu về các nền tảng AI mới tăng mạnh

Bên cạnh ChatGPT và Gemini, quý I/2026 ghi nhận đà tăng tốc mạnh mẽ của các nền tảng AI mới. Các công cụ như AI Hay và OpenClaw lần lượt tăng trưởng 130% và 103%, trong khi nhóm giải pháp chuyên biệt như Blackbox AI, Humanize AI và Voice AI đều đạt mức tăng trưởng ba chữ số. Diễn biến này cho thấy hành vi của người dùng có xu hướng chuyển dịch rõ nét từ khám phá công nghệ sang ứng dụng thực tiễn ở quy mô rộng hơn.

Ở mảng thiết bị, các sản phẩm phân khúc tầm trung trở thành tâm điểm khi từ khóa "honor win rt" của Honor Win tăng tới 6.391%, trong khi MacBook Neo cũng thu hút sự chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông.

Nhu cầu tiêu thụ nội dung có sự dịch chuyển rõ rệt khi người dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm giải trí giàu cảm xúc và kịch tính thay vì những nội dung nhẹ nhàng, dễ đoán. Xu hướng này thể hiện qua lượng tìm kiếm tích cực của loạt phim và chương trình như “can this love be translated?”, “tiểu yêu quái ở núi lãng lãng”, “single inferno 5” và “battle of fates."

Concert cá nhân của nghệ sĩ Việt như Hòa Minzy và Phùng Khánh Linh được đông đảo khán giả đón nhận. Song song, sự trở lại của BTS giúp lượng tìm kiếm liên quan tăng tới 700%, cho thấy các sự kiện âm nhạc trực tiếp, đặc biệt là concert cá nhân đang dần trở thành xu hướng nổi bật trên thị trường.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm tiếp tục duy trì ở mức cao trên các nền tảng tuyển dụng nội địa, đồng thời mở rộng sang nền tảng quốc tế, với từ khóa “Indeed” ghi nhận mức tăng trưởng 78%.

Xu hướng việc làm linh hoạt ngày càng rõ nét khi người dùng tìm kiếm nhiều hơn các cơ hội không ràng buộc về thời gian và địa điểm. Các từ khóa như “freelancer”, “upwork” ghi nhận mức tăng, trong đó “translator” tăng tới 435%, phản ánh sự dịch chuyển sang các mô hình việc làm phi truyền thống trong giai đoạn cao điểm đầu năm./.

